– Mikulásváró jótékonysági rendezvényre vártuk december 4-én a falu és a környék településeinek apraja-nagyját– mondta el lapunknak Szekeres Béláné Erzsébet, a helyi rendezvények lelke, a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület /NaTE/ elnöke.

Mint megsúgta nekünk, a rendezvény ötletgazdája Mergl István, a Nagykarácsony Centersport Egyesület képviselője volt. – Az volt a fő elképzelése, hogy a helyi civil szervezetekkel összefogva, közösen csináljunk egy olyan délutánt, ahol mi magunk is bemutathatunk különféle produkciókat, ahol a gyerekek kedvét keresve csillámtetoválások és arcfestések készülhetnek, és ami a legfőbb: mindenképpen találkozhassunk a Mikulással is! – mesélte Szekeres Béláné.

Forrás: Szervezők

Így is történt. A Nagykarácsonyi Esküvők és Rendezvények Házában lezajlott eseményre betérőket egy tál meleg ételre – gombócos káposztára – is vendégül látták, illetve mindenki annyi süteményt falhatott, amennyi csak bírt. Fogytak a zserbók, csúsztak a mézes krémesek, eltűntek sorban a lúdlábak, s természetesen a szép mikulássapka sütik is.

S hogy melyek voltak azok a produkciók? A gyerekeket egy mesejáték varázsolta el, majd a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub, a Vadvirág Nyugdíjas Klub és a NaTE tagjaiból verbuvált énekkar zengett föl: karácsonyi dalokat énekeltek.

Forrás: Szervezők

Ezt egy bő órás táncház követte. Panyi Anett néptánc-oktató és Pap Ferenc hagyományőrző vőfély mutatta, járta elő a lépéseket. A délután zárásaként Horváth Csaba szórakoztatta a megjelenteket szép magyar slágerek előadásával.