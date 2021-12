A Telenor egy negyvenméteres adótornyot épít a focipálya mögött, lakott területen – így kezdődött októberben a panaszügy, majd aláírásgyűjtéssel és lakossági fórummal folytatódott. A torony megépítése elleni petíciót 641-en írták alá.

Tény, hogy Nádasdladányban évek óta jelentős gond, hogy nincs megfelelő mobiltelefon- és internetelérhetőség, a hátrányos helyzet orvoslására telepítette volna a Telenor az adótornyot, kiemelt beruházás keretében. A napokban azután új fejleménnyel szembesültünk. Az önkormányzat a következőket tette közzé: „Tisztelt Lakosság! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a CS/6880-13/2021. számú határozatával visszavonta a távközlési antennatartó torony építése tárgyában kiadott határozatát. A térség országgyűlési képviselője, Törő Gábor, felvetésünkre tárgyalást kezdeményezett az ITM államtitkárával, Schanda Tamással és a beruházóval, hogy az adótorony ne Nádasdladány belterületén épüljön, és megtaláljuk azt a helyszínt, ami az érintett felek számára elfogadható lesz, és javítja a térség nagy sebességű, szélessávú lefedettségét! Az NMHH új eljárás lefolytatását követően érdemben fog dönteni az új területre vonatkozó építésiengedély-kérelem tekintetében.”

Mindeközben Fazakas Attila, aki korábban többször is indult jelöltként a körzetben a parlamenti választásokon, november 25-én ugyancsak kitett a közösségi oldalára egy posztot az ügyben, ahol gratulál a ladányiaknak, majd beidézi az egyik, a petíció ügyében eljáró civil lakos levelét, amelyben ilyen részlet is szerepel: „Szeretném megköszönni azt a rengeteg közvetlen segítséget, amit a dolgok utánajárásában kaptam. Nagyon szépen köszönöm azt az elképesztő, soha nem látott összefogást, amit a lakosság mutatott meg ebben az ügyben.” A laikus olvasó számára mindez úgy tűnhet, mintha Fazakas maga járt volna közben az ügyben, holott erről egyáltalán nincs szó, ő pusztán – úgy tűnik – csak politikai tőkét próbált kovácsolni a történtekből. A politikust kedden többször is megpróbáltuk telefonon elérni, hogy megkérdezzük, milyen módon próbált segíteni a kialakult helyzet megoldásában. Próbált-e egyeztetni, tárgyalni az adótorony ügyében az illetékes szervekkel? – tettük volna fel a kérdést, de lapzártánkig nem sikerült őt elérnünk.

Fazakas facebookos bejegyzése alatt egyébként van, aki megjegyzi: ne használja őket kampányfogásnak!

– A szóban forgó bejelentést saját arcával, hatalmas pártlogóval köszöntötte Fazakas Attila, pedig lehet, hogy egy „gratulálok” komment is elég lett volna, ha nem az lett volna a célja, hogy előtérbe kerüljön – reagált lapunk megkeresésére Törő Gábor.

A körzet országgyűlési képviselője egyébként a lakossági felháborodást megismerve azonnal tárgyalásokat kezdeményezett az illetékes szerveknél. A tárgyalások sikerrel végződtek, melyről Törő Gábor értesítette már hetekkel korábban Nádasdladány polgármesterét.

Ez idő alatt az építési engedélyt kiadó NMHH visszavonta a korábban kiadott engedélyt, vagyis a tervezett helyszínen, miután kiderült, hogy az természeti védettséget is élvez, nem valósulhat meg a beruházás. Ezt a határozatot sokan üdvözölték, az ügyben eljárók sikerként könyvelhetik el. A most kialakult helyzetben pedig új eljárás kezdődhet, hiszen az adótoronyra szükség van, csak máshol.

– Fazakas Attila, a Jobbik képviselőjelöltje nem szürkül bele a szivárványkoalícióba, folyamatos hazugsággal hívja fel magára a figyelmet. Úgy néz ki, a baloldali koalíció üdvöskéje nem akar lemaradni a gyurcsányi színjáték főszereplőitől, és a saját koalí­ciótársát lejárató Márton Rolandtól. A korábban a fake profilokra támaszkodó képviselőnek, úgy tűnik, csökkent a népszerűsége a közösségi oldalon, a nem valós személyek, pénzért vett megosztások hulláma elcsöndesült. A képviselő munkájával nem tud sikert elérni, ezért gondolta, felhasználja mások eredményét. Elmegy, a helyszínen fotózkodik, és csak remélni tudjuk, nem ő is a kastély kiárusításán gondolkodik, mint frissen szerzett koalíciós barátai – fejtette ki véleményét a történtekről Törő Gábor.