Megkérdeztük a Velencei-tó környékének önkormányzatait, vajon készülnek-e tűzijátékkal a 2021-es év lezárásaként. Mint megtudtuk: Sukorón évek óta nincs központi tűzijáték, sem szilveszterkor, sem máskor. A 2018-ban frissen megalakult képviselő-testület egyik első rendelkezései között volt 2019-ben az egész évre vonatkozó tiltó rendelet – mondta el Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester. Gárdonyban sincs tűzijáték, mondta el Tóth István polgármester. Az erre vonatkozó helyi rendelet az országos törvényt veszi alapul, vagyis a meghatározott rendelkezések mentén és időpontjában használhatják a legális tűzijátékokat a lakók.

Velencén korábban is inkább a város születésnapján szokott lenni tűzijáték, de idén ez is elmaradt és szilveszterkor sem lesz – szögezte le Gerhard Ákos polgármester. Kápolnásnyéken nem szabályozzák külön a kérdést, Podhorszki István polgármester azt mondta, mindenkinek az országos rendelkezéseket kell elfogadnia. Az önkormányzat ezúttal sem tervez tűzijátékos szilvesztert Kápolnásnyéken. Pázmánd évek óta ellenzi a tűzijátékot, olyannyira, hogy minden évben szerveznek állatvédőrséget szilveszter éjjelére, hogy a hangos robbanásoktól megijedő kutyákat befogják. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester azt mondja: az idei évben is lesznek fiatal környékbeli állatvédők, akik a szilveszter éjszakájukat erre szentelik, s ha szükséges, kérik, figyelmeztetik a tűzijátékozó lakosságot: gondoljanak a szomszédos állatokra is. Lovasberényben szintén nem lesz tűzijáték – tudtuk meg. Südi Mihály polgármester azt mondja: nem csak az állatok miatt nem szerveznek, de azért sem, mert felesleges pénzkidobás lenne.

Megkérdeztük a tóparti szállodákat is, így kiderült: a Nautis hotelben az idei évben is nagy égi parádéval készülnek. Éjfél után 5 perccel indul a tűzijáték, amelyet a környékbeliek a tóparton is láthatnak majd.