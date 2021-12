Valaha istállóépület volt, hamarosan pedig művészház lesz az az épület, amely a Vörösmarty Emlékház és a Csajághy Laura Szabadtéri Színpad közvetlen közelében található Kápolnásnyéken. Már neve is van az új épületnek: a Liszt Művészház a következő szezonban kezdi meg működését a Velencei-tó térségének kultúrakedvelő közönsége örömére. A rekonstrukció során az épület eredeti jellegének megóvására törekedtek, ugyanakkor a 21. század kihívásainak is meg kellett felelni. Éppen ezért volt fontos, hogy az épület környezettudatos is legyen – fogalmazott Kelemen István, a szabadtéri színpad ügyvezetője, aki a következő évadot már egy fenntarthatósági szempontból is értékelhető kulturális intézménnyel kezdheti. A Liszt Művészházra ugyanis felszereltek egy 50 kW-os napelemrendszert, amely jövőre a Csajághy Laura Szabadtéri Színpadot is ellátja majd villamos energiá­val. Ez éves szinten 60 ezer kWh villamos energia termelésére képes. A természet erőinek kiaknázása, a fosszilis energiák használatának visszaszorítása egyre fontosabb szempont a beruházások során, s nem mellesleg a napelemek által termelt energia gazdasági biztonságot is jelent az emelkedő energiaárak mellett.

A Művészház kapcsán még megtudtuk: fogadótér, kiszolgálóhelyiségek, öltözők és mellékhelyiségek kapnak benne helyet, az enteriőrt pedig a XIX. század végéről származó empire szalongarnitúra teszi egyedi hangulatúvá. Az elnevezés sem véletlen: Vörösmarty Mihály és Liszt Ferenc barátsága inspirálta. A költő Liszt Ferenchez című ódája is erről szól, melyre a zeneszerző válaszlevelében így írt: „verset írt hozzám, olyat, aminőt Ön írni szokott, szépet, gyönyörűt”. A Liszt Művészház ennek a barátságnak állít emléket.