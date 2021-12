A Városgondnokság a közvilágítási hálózat korszerűsítését végzi Székesfehérváron. A régi, hagyományos izzókkal világító lámpafejeket LED-es világítótestekre cserélik. Az energetikai korszerűsítés első üteme összesen 731 darab lámpatest cseréjét tartalmazza. A munkák az alábbi utcákban zajlanak és a tervek szerint, időjárás függvényében, december 31-ig be is fejeződnek: Budai út, Deák Ferenc utca, Dózsa György út, Gáz utca, Horváth István utca, József Attila utca, Lövölde út, Mátyás Király krt., Mészöly Géza utca, Palotai út, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi út, Szekfű Gyula utca, Vörösmarty tér, Zichy liget. A cseréket emelőkosaras járműről végzik a szakemberek, mely időszakosan, kismértékben a forgalmat is zavarja.