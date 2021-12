A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatásából kiderül, számos olyan pont van a weboldalakon, amelyek ellenőrzésével könnyebben kiszűrhetjük, megbízható oldalról készülünk-e rendelni. Felhívják a figyelmet többek között arra, hogy minden esetben nézzük meg, a honlapon fel van-e tüntetve az üzemeltető vállalkozás neve, székhelyének címe, adószáma, valamint elektronikus és telefonos elérhetősége. Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) felett gyakran átsiklunk vásárlás során, pedig fontos információkat tartalmazhatnak.

– Győződjünk meg arról, rendelkezik-e a vállalkozás ÁSZF-fel, abban van-e megfelelő tájékoztatás a megrendelés menetéről, módjáról, a szállítás díjáról, az esetleges egyéb költségekről, a szerződéstől való elállási lehetőségről, annak feltételeiről – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem.

Attól függetlenül, hogy mindezekről meggyőződtünk, a megrendelés elküldése előtt célszerű a honlapon közzétett vásárlási feltételeket lementeni. Ennek egy esetleges vita során lehet fontos szerepe, hiszen így bizonyítani tudjuk, hogy a vásárlás időpontjában milyen tartamú tájékoztatást adott a weboldal. A vásárlás előtt érdemes meggyőződnünk arról a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon, hogy az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság mikor és milyen jogsértésért járt el az adott webáruház üzemeltetőjével szemben.

Annak ellenére, hogy ezeknek a javaslatoknak eleget tettünk, még mindig érhet kellemetlen meglepetés, amikor a csomag megérkezik. Az online áruház üzemeltetőjének az ÁSZF-ben rögzítenie kell a panaszok kezelésének módját, feltételeit. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a fogyasztó legkésőbb a termék kézhezvételét követő 14 napon belül állhat el a szerződéstől. Ha a vállalkozás nem vállalta, akkor a vásárlónak a bejelentéstől számított 14 napon belül saját költségén kell visszajuttatnia a terméket a feladóhoz. Az eladó a termék visszaérkezését követő 14 napon belül köteles a fogyasztónak visszaadni az általa kifizetett összeget, amely a termék és a szállítás árából áll össze. Abban az esetben, ha az eladó nem tesz eleget a visszafizetésnek, a vásárló az erre vonatkozó igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesítheti vagy az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltetőbizottság segítségével.

Bár kényelmes és gyors az átutalás vagy a bankkártyás fizetés online vásárlás során, ezt mégis csak akkor javasolják, ha már számunkra ismert oldalról rendelünk. Más esetekben válasszuk inkább az utánvétes fizetést. Az ÁSZF-ben az eladó lehetőséget biztosíthat arra, hogy a csomag átvételekor meggyőződjünk arról, hogy valóban a kért terméket kaptuk, hibátlan állapotban. Abban az esetben, ha a szerződés ezt nem tartalmazza, érdemes megpróbálni megegyezni a futárral, hogy ellenőrizhessük. Azt viszont mindenképpen ellenőrizzük, hogy a csomag ránézésre sértetlen-e. Addig ne írjuk alá az átvétel igazolását, és ne vegyük át a csomagot!

Ezekben a hetekben a Magyar Posta is jóval több csomagot szállít, mint az ünnepi időszakon kívül. Tájékoztatásuk szerint belföldi csomagokat kétszer próbálnak meg kézbesíteni. Abban az esetben, ha másodszor sem veszik át őket, értesítőt hagynak a vásárló részére arról, melyik postafiókban tudja átvenni a csomagot az elkövetkezendő 10 napban. Ha ez idő alatt a címzett nem megy a csomagért, visszaküldik a feladó részére. Kérdésünkre elmondták, egy-egy csomag kézbesítése ebben az időszakban nagyban függ attól, hogy a webáruház mikorra tudja beszállítani a logisztikai üzembe. A postai kézbesítés ezt követően már 1-2 nap alatt megtörténik. Kiemelték, a csomagok biztonsága érdekében fontos, hogy a feladó megfelelően csomagolja be az „árut”, mivel a szállítás során többször is pakolják őket.