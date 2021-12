Rászorulóknak szervez gyűjtést a csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. December 17-ig várják a felajánlott tartós élelmiszereket, hogy az adományokból összeállított csomagokat karácsony előtt eljuttathassák a rászorulóknak.

Bicskén is nehéz sorsú családok számára gyűjtenek. A tartós élelmiszer mellett ágyneműt, használható ruhaneműt és cipősdobozba csomagolt játékokat, gyermekkönyveket is várnak. Lehetőség van pénzadományra is, amelyet az önkormányzat Adventi Adományok nevű számlájára lehet utalni. A számlaszám megtalálható az önkormányzat közösségi oldalán. A felajánlásokat december 5-ig lehet leadni a polgármesteri hivatalban, a Petőfi Művelődési Központban, a városi könyvtárban vagy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központban.

A vértesboglári önkormányzat a rászorulók megsegítésére kifejezetten pénzadományokat vár. Az összeget adománygyűjtő ládákban lehet elhelyezni, december 1–18. között a Bernád Gyula vegyesboltjában, a Gól Bisztróban és a Közösségi Házban.