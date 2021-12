A klasszikus szegénység e vidéken nem jellemző, de sokan küzdenek nehéz élethelyzettel, a betegség, a fogyatékosság lesújtja a mégoly küzdő embereket is. Nekik folyamatosan segítenek, karácsonyra pedig összefognak a hivatásos segítők, s a jószívű adakozók. A Fiatalok Házában szombaton nyolcvanöt adag szeretet-ebéddel várták a meginvitált családokat, sajnos, nem ülhettek a közös asztalhoz, mint korábban. Bálint Istvánné polgármester, Sági Gyuláné és Pálffy Ildikó Karitász-elnök és helyettese, Szabó Ágnes, a Kapcsolat Központ igazgatója és Csörgöl Ákos alpolgármester rakták-adták a beérkezőknek a városi konyha által főzött ebédet, s Gyuricza Lászlóné, a Randevú cukrászda tulajdonosa által bőségesen mért süteményeket.

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Az önkormányzat 2,5 millió forintnyi saját és adománybeli pénzt adott a tartós élelmiszerekre, Heitler Csaba zöldséges és Kemenczky Csaba hentes is hozzájárultak az angyalbatyuk összeállításához. A hetven év feletti mintegy 1500 bicskei lakosnak vásárlási utalványt adott az önkormányzat, amit a helyi kisüzletekben válthatnak be, hogy őket is támogassák a pandémiában nyújtotta segítség viszonzásaként.