Ha minden a tervek szerint alakul, a kerékpársport csákvári szerelmesei izgalmas május elé néznek jövőre. Az már biztos, hogy a Giro egy etapja áthalad a városon, a Tour de Hongrie-t illetően viszont egyelőre csak az egyeztetések folynak, aláírt szerződés még nincs. Tény, hogy a jövő évi rendezvények sorában, amelyeket legutóbbi ülésén tárgyalt meg a képviselő-testület, a fent említett két esemény újdonság lesz.

Az is eldőlt, hogy a korábbiaktól eltérően az idén karácsony előtt és a két ünnep között két-két napon is nyitva lesz a könyvtár, ám a pontos napokat még nem jelölte ki az intézmény. Arról is döntöttek a képviselők, hogy lakossági kérésre nyolc új lámpatestet szerelnek fel a Szent Orbán tér–­Zöldhegy közötti területen, illetve hogy a Széchenyi úti szolgáltatóház előtti három lépcsőt felújítják. Elfogadták a 80 éven felüliek részére készülő karácsonyi csomagok összeállítására beérkezett pályázatot is, ezeket még az ünnep előtt kiviszik az érintetteknek.

Azt is bejelentették, hogy az önkormányzat 335 millió forintot nyert egy pályázat keretében, amelyből a Temető utca, a Gyümölcs utca, a Vértes utca alsó szakasza, a Május 1. és a Tamási Áron utca vízelvezetését fogják újonnan épített árokrendszerrel megoldani. A közbeszerzési pályázat kiírása folyamatban van.