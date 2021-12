A település polgármestere, Dunkl Gergely elmondta, hogy csaknem 20 évet vártak a jelen fejlesztésre, amellyel kerékpárosbaráttá és a közlekedést tekintve biztonságosabbá tudták tenni a központjukat egy európai uniós támogatás segítségével. A projektre 122,17 millió forintot kapott az önkormányzat, melynek elsődleges célja az volt, hogy a lakosság által leginkább igénybe vett, legforgalmasabb és balesetveszélyes településközpontot biztonságosabbá és közlekedésre alkalmasabbá tegyék. Így a projekt keretein belül járdát, kerékpárutat és autóbuszmegállókat alakítottak ki.

Megszüntették a nyílt árkos rendszert, és az érintett útszakaszon kiemelt szegélyt építettek. Gyalogos-átkelőhelyeket, kerékpártárolókat, parkolókat és kerékpáros-átvezetéseket hoztak létre. Ezen fejlesztésekkel pedig kialakulhatott egy intermodális csomópont, ami egyaránt érinti a buszos, kerékpáros és a gyalogos közlekedést is.

– Majdnem két évtizedbe telt, mire a településközpontunk elnyerte a jelenlegi formáját, és így végre megfelelő járdákon és kerékpárutakon tudunk közlekedni. Ez nagy előrelépés volt számunkra az elmúlt időszakban. Az eredeti támogatási összeghez képest még költségnövekményben is részesültünk, mert nem volt elegendő a beruházásra elnyert támogatás, ezért 15 millió forint anyagi forrást biztosítottak nekünk az év elején – fogalmazott a polgármester, s hozzátette, hogy a projekthez különféle szemléletformálási programok is tartoztak, amelyeket a pandémia miatt csak idén nyáron és ősszel tudtak megrendezni. Ezen belül az iskolások KRESZ-oktatáson, ügyességi játékokon vehettek részt, a sárosdi lakosoknak pedig Velencei-tó-kerülő kerékpártúrát szerveztek. Sőt, még két darab kerékpárt is kisorsoltak, amit a szerencsések hazavihettek magukkal, és használhatják egészséggel. Éppen ezért, habár a centrum már jóval korábban – 2019 év végén – elkészült, a tényleges projektzárás csak szeptember 30-án történt meg.