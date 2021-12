A 2022-es Aranybulla Emlékévre készül Székesfehérvár, melynek eseménysorozatát szerdán hivatalosan is kihirdették a Városházán. Az összművészeti produkciótól kezdve a civil pályázatig számos projektben megjelenik e történelmi jelentőségű tematika a jövő esztendőben.

- Történelmi városban élünk, melyhez jogok és felelősségek is kapcsolódnak. Ennek fényében készítettük elő az Aranybulla Emlékévet – mondta a Városháza dísztermében Cser-Palkovics András polgármester, hozzátéve, hogy noha az emlékév egyes elemeinek időpontját nehéz megjósolni ezekben az időkben, azért reméli, sokakat meg tudnak szólítani a majdani programokkal. - 800 évre visszagondolva, akkor ez egy nagyon korszerű, világszinten is elsőként megfogalmazott bulla volt, jelentős kötelezettségvállalás az uralkodó részéről. Felbecsülhetetlen történelmi jelentőségű tehát, amire jövőre emlékezünk.

Városháza felújítástól a Nemzeti Emlékhelyig és az Aranybulla emlékműig

Komplett eseménysorozattal készül a város – hangzott el a tájékoztatón: - Sokféleképp emlékezünk és emlékeztetünk – nem csak az intézményeinkre és saját erőforrásainkra támaszkodva, hanem minél több szervezetet bevonva – emelte ki a város vezetője, rávilágítva, hogy az emlékév kapcsán civileknek szóló pályázatot indítanak. Továbbá elhangzott: a megnyitóra januárban kerül sor a Városháza dísztermében. A Városháza épületének felújítása is megkezdődik 2022-ben, ami egész évben munkálatokkal jár majd, kívül-belül. A nagyobb rendezvényeket ezért a Hiemer-házban rendezik meg. - Ez a megújulás is szimbolikus és méltó megemlékezése az évfordulónak – mondta Cser-Palkovics, majd a további beruházások sorára tért: a Szent István király Múzeum Rendházának átadóját is az emlékév programjaihoz csatolták. - Január végére teljesen készen lesz a több mint 5 milliárd forintos állami támogatású bővítés, fejlesztés. Továbbá zajlik a Kőtár felújítása, amely látogatóközpont is lesz egyben. Ezzel tehát a Nemzeti Emlékhely ügye is következő szintre léphet – fogalmazott a polgármester, majd az Aranybulla emlékműre tért: környezete a Csúcsoshegyen szintén megújul, s a tervek szerint a város kulturális életnek újabb színterévé válik. Jól haladnak munkálatok – tette hozzá -, tavaszra elkészülhet a projekt. A nyár folyamán pedig a Bazilika belső felújítása is befejeződik. Majd egy jelentős tárlatról is említést tett:

- Nem önmagában csak egy épület átadására készülünk a Rendház esetében, hanem olyan kiállítás átadására, amely az Árpád-ház történetét és történetünk ezen jeles időszakát mutatja be, itt a nemzet történelmi fővárosában. A tavasszal nyíló kiállítás együttműködő partnere a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarságkutató Intézet. Áprilisban pedig összművészeti produkcióval készülünk.

Táborok és szakmai konferenciák

A városban az emlékév kapcsán táborokkal is készülnek és az összes kulturális intézmény kiveszi a részét a programsorozatból. – A levéltár programja például túlmutat Fehérváron, hiszen az adott téma jelentős kulturális szakemberei érkeznek majd az ország minden részéről és határon túlról is a konferenciára. Továbbá az augusztusi koronázási szertartásjátékok tematikájában is figyelembe vesszük az emlékévet – emelt ki példákat a polgármester. De – tette hozzá -, nem csak zárt terekben gondolkodnak a 2022-es emlékév vonatkozásában: – Minden művészeti ágban készülünk, így a film sem maradhat ki. A Barátság Mozi a jövő év tervezésekor ugyanis gondolt az emlékévre is.

Pályázat civileknek

Továbbá az Aranybulla emlékév kapcsán civil pályázati keretet indít a város 10 millió forintos kerettel, melynek bővítése is lehetséges. Vissza nem térítendő támogatások, ötletek, javaslatok érkezését várják a pályázat keretében. Emellett egész évben megvalósuló programokat is szerveznek, továbbá szakmai kiadványok megjelenésében is gondolkodnak – archívumok, események megörökítése, tudományos munkák lehetnek majd benne.

Történelmi jelentőség

Szabados György történész az Aranybulla és Székesfehérvár kapcsolatáról tartott előadásából a történelmi jelentőség mellett kiderült az is: az Aranybulla lényege a benne foglalt alkotmányos szellemi tartalom. - Rendeltetése az ország megjavításának célzata, s benne foglaltatik, hogy Szent István ünnepén Székesfehérváron tartozunk megünnepelni, a legmagasabb állami szint részvételével. Hogy ez nem akármilyen ünnep, bizonyítja a hivatkozási alap: Szent István király, aki itt hajtotta végre a magyar állam újraalapítását.

Az összművészeti produkció

Egerházi Attila, a Fehérvári Balett Színház Igazgatója pedig a készülő produkcióról árult el részleteket: - Fontos, hogy olyan történelmi játék szülessék, melyben Fehérvár kulturális palettája, intézményrendszere is megjelenik. Olyan összművészeti produkciót képzeltünk ezért el, amely megszólítja, felkéri a részvételre az összes előadóművészeti társulatot a városban. S továbbmenve, szeretnénk együttműködni a Magyar Nemzeti Múzeummal is, hiszen díszlete is lesz a produkciónak. Olyan eredeti színházi mű készül, melynek zenéjét és librettóját is erre az alkalomra írják az alkotótársak. A bemutató helyszíne még kérdéses azonban a járványhelyzet és az időjárás miatt is – tudtuk meg, ahogy azt is: a nyár folyamán kerülhet sor az előadásra, majd pedig szeretnék elvinni más hazai városba is.

Városrészek és versenyek

Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója a további rendezvényekről számolt be: - A legkisebbeknek az Aranybullácska szól, tavasszal írják ki a nekik szóló pályázatot – mondta, majd hozzátette: az óvodás korosztály számára szóló pályázat mellett az általános iskolásokra és nyugdíjasokra is gondoltak, nekik szól majd a mini színház. A középiskolásokat megmozgató Siklósi Gyula Várostörténeti Versenyen pedig ezúttal az Aranybulla lesz a fő téma. A családok, felnőttek számára ismeretterjesztő előadásokkal készülnek a város közösségi tereiben, az online játékokkal pedig többek közt a mozgáskorlátozottakat tudják majd bevonni a programsorozatba.

Az áprilisi összművészeti bemutatóhoz utcai fesztivált csatolnak, amikor játékokat, hagyományokat, korhű jelmezeket mutatnak be, interaktív formában. Májusban a Szárazréti Közösségi Házban állítják ki az óriásbábokat, de a Királyi Napok is kapcsolódik majd az emlékévhez, erre 2022. augusztus 12-e és augusztus 21-e között kerül sor. Az Aranybulla Művészeti Napok programja az Öreghegyre koncentrál: az Öreghegyi Közösségi Ház és az Aranybulla emlékmű közötti területen rendezik meg, felvonulásokkal, játékokkal. Az év során továbbá több kisebb és nagyobb társasjáték is lesz egy fehérvári applikációs játékon keresztül.

Turistáknak is szól az emlékév

F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a városba látogató turisták számára is szeretné vonzóvá tenni az emlékév programjait. Ezért készülnek olyan új, tematikus és interaktív programokkal, melyek az Aranybulla Emlékév kulturális rendezvényeihez kapcsolódnak majd. – A garantált programok során megjelenik például a panoráma busz és lesznek online felületeken megjelenő tematikus séták és játékok is – emelte ki az ügyvezető, ahogy azt is: készülnek egy nagyon izgalmas programmal is. - A fehérvári desszertverseny során a helyi cukrász szakma segítségével megkeressük Fehérvár desszertjét. A tervek szerint az április 23-i nagy nyitó aktivitásra tervezzük ennek a süteményversenynek a csúcspontját, amikor a fehérváriak bevonásával kóstolhatjuk meg az alkalomra készült süteményeket. A második fordulóban pedig a nem profi, hanem a helyi lakosság által készített finomságokat versenyeztetjük meg.