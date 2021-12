Akár csak az elsőt, úgy most az utolsót is a város polgármestere, Cser-Palkovics András és a megyés püspök, Spányi Antal gyújtotta meg. – Az adventi időszak lehetőséget ad arra, hogy mindent megcsináljunk, amit szeretnénk a karácsony szellemében. Van azonban egy fontos dolog, amit nem szabad elfelednünk, amit most szeretnék mindenkinek a lelkében elhelyezni és a szívére beszélni. Az pedig a következő: amit ünneplünk az Jézus születése, aki megadja számunkra az isteni szeretet, amely új értelmet ad az emberi életnek. Ez a szeretet késztet minket arra, hogy karácsonykor feldíszítsük otthonunkat és megajándékozzuk egymást.

Valamit adunk magunk helyett és valamit adunk magunkból, hogy e szeretetünket bizonyítsuk. Igazi szívjósággal kell egymás felé fordulnunk. Az ünnep igazi tartalma ekkor lesz a miénk – fogalmazott ünnepi beszédében a megyés püspök. Ezt követően a polgármester is kifejtette adventi gondolatait, melyben visszaemlékezett a tavalyi gyertyagyújtásokra, melyeket csak a televízión át tudtak követni az érdeklődők a járványhelyzet miatt. Majd az idei első adventi gyertya meggyújtását említette, ami nem ment túl gördülékenyen a szél miatt, de végül sikerült. Hasonló időjárási viszontagságok uralkodtak tegnap is, de ennek ellenére ismét fellobbant a láng. – Ha itt vagyunk akkor közösséget alkotunk, ha közösséget alkotunk akkor közösen készülünk. Készülünk egy születésnapra az év talán legszebb időszakában az év legszebb ünnepére. Annak érdekében, hogy ez különösen szép időszak legyen kívül és belül is ünneplőbe kell öltöznünk egyénként, családként és baráti közösségként – hallhattuk Cser-Palkovics Andrástól.