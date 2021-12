Megtriplázódtak

1971-es lapszámunkban azon találgatásokról számoltak be, hogy vajon hány városunk lesz a 2000-es évekre hazánkban. Akkor azt becsülték meg, hogy az évezredfordulóra egyes kistelepülések megszűnnek, a nagyközségek száma pedig tovább növekszik, a 79 városból 127 lesz. Nos, ma már a 2000-es évektől 21 évnyi távlatban ez a szám egy 2021-es statisztika szerint 348-ra nőtt.

Ping-pongozó tanítók

Nem minden nap olvasni arról, hogy tanáraink asztalitenisz-ütőt ragadnak, és rendeznek egy bajnokságot. Akármilyen meglepő, így volt ez 40 évvel ezelőtt, amikor a Pedagógusok Szakszervezetének székesfehérvári városi bizottsága 1981. december 6-án megrendezte a hagyományos asztalitenisz-bajnokságot. Győztese pedig Gödé Andrea, a Május 1. téri iskola tanára volt.

Mit rejt a komatál?

No, és hallottak már a komatálról? Mint 91-es cikkünkben megírtuk, a komaétel általában ebédet jelentett. Az alapanyagot a parasztgazdaság adta, elsősorban tyúk és aszalt gyümölcs formájában, amihez a kelttészta és a bor kapcsolódott. Pontos ételei azonban településenként eltértek. Mohán húslevest, tikhúst, kirántott húst, kalácsot, rétest, esetleg levesnek való aszott szilvát, cseresznyét, továbbá egy üveg bort vagy pálinkát tartalmazott. Csákberényben pörköltet rizzsel, gyümölcslevest, kuglófot és forgácsfánkot készítettek bele. Míg Sárkeresztesen becsinált- vagy tyúkhúslevest, paprikást, kirántott húst, forgácsfánkot, bort tettek a kosárba. A komaételt hozó vendéget mindig leültették, majd megkínálták. Szokás volt az is, hogy a vendég ilyenkor ajándékul a csecsemő feje alá pénzt csúsztatott. A komatál vitele egyes helyeken még ma is szokás.