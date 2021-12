A pénteken este a jótékonysági esten fellépő csángó magyarok úton hazafelé Pusztinába, megálltak Etyeken, ahol Szent István dalokat énekeltek, elsősorban advent keretein belül.

Juhász Károly, Tessely Zoltán és Zólyomi Tamás a pusztinai csángókkal Forrás: Nagy Zoltán Péter

A rendezvényre eljött Tessely Zoltán, a terület országgyűlési képviselője, aki bevallotta őszintén, hogy ugyan meghívta a polgármeste úr, de akkor még nem tudta mire, és azt gondolta, hogy valami jótékonyági tánc-zene lesz. Ám, a csángó magyarok, akik őrzik a régi hagyományokat, tájékoztatták a képiselőt, hogy advent idején nincsen tánc. Akkor böjt van, a magyarság böjttel készül.

Nyisztor Ilona, a csángó csoport vezetője a megjelenteknek elmesélte, hogy Pusztina, ahol ők élnek, ezer kilométerre van, és ahogy fogalmazott: bizony erőst élnek magyarok ott is, és istennek hála a magyarságuk újra egyre inkább megerősödik. Ezt már a feol.hu tudósítójának mondta el Nyisztor Ilona, hogy erősödik a magyarságuk, ami abban is látszik, hogy már magyar nyelvű papjuk is van. Ez a pap, aki magyarul is beszél, bizony kötelezi a pusztinai csángókat, hogy sokkal erősebben őrizzék meg magyarságukat. Etyeken a fellépés után dél körül indultak útnak Pusztinába, hogy valamikor éjfél környékén oda érkezzenek.