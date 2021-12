A Nemzeti Összetartozás Évében, 2020-ban indított kezdeményezést Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából. A program lényege, hogy a képviselőhöz tartozó településeken, valamint azok testvértelepülésein összesen 100 almafa­csemetét ültessenek el. Idén összesen 166 fát ültettek el, Fejér megyében Alcsútdobozon, Bicskén, Csákváron, Gárdonyban, Kajászón, Kápolnásnyéken, Lovasberényben, Óbarok-Nagyegyházán, Martonvásáron, Pátkán, Pákozdon, Ráckeresztúron, Sukorón, Tordason és Válon. Mindemellett Kárpátalja, Délvidék, Felvidék és Erdély több magyarlakta településén.

A kezdeményezéshez csatlakozott Székesfehérvár is, ahol a Palotavárosi tavak melletti zöldterületen ültettek el három almafát az összetartozás jegyében. Az eseményen részt vett Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere és Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője.

A megyei közgyűlés elnöke elmondta, Wass Albert óta tudjuk, hogy az almafa a nemzeti összetartozás jelképe, a december 5-i dátum pedig emlékeztet arra a népszavazásra is, amikor a baloldali politikusok határon túli nemzettársaink ellen mozgósítottak. Ezzel a szavazással meghiúsították, hogy a trianoni döntést követően a mostani határokon túli rekedt magyarok lelki vigaszt, megerősítést nyerhessenek. Lehrner Zsolt kiemelte, a most elültetett fák jelképezik Székesfehérvár testvértelepüléseit is.