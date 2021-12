A Hősök tere Sárbogárd központja, itt van a művelődési ház, a könyvtár, a városháza. Az emlékműtől ékes tér nagyobb része eddig parkoló volt, ám az idei beruházások révén, immár csak a kisebb része az, a másik végre igazán közösségi tér. A parkolóhelyek csökkenése, s talán a régi beidegződések miatt azonban sokan még most is inkább itt, a Hősök terén keresnek autójuknak parkolóhelyet. „Alternatív” helyekre is be-beállnak annak ellenére, hogy a közeli, mintegy 100 méterre a központtól található Mikes köz új parkolói szívesen fogadják az autókat. A Mikes közben több parkolóhely épült – 102 darab –, mint amennyi a Hősök terén megszűnt. Sükösd Tamás polgármester kifejtette, a rendőrséggel együttműködve igyekeznek elérni, hogy ne álljanak „lehetetlen” helyekre a sofőrök.

A testületi ülésen döntöttek arról, hogy a következő öt évben is Zsolnainé Csajbók Éva vezeti majd a város bölcsődéjét. Sükösd Tamás polgármester azt is elmondta, hogy az önkormányzat szeretné kibővíteni a bölcsődét. Az épület belső felújítását pár éve 50 millió forintból már megcsinálták. Következik a konyha felújítása 30 millióból, s szeretnének az épülethez hozzáépíteni egy új csoportszobát, illetve javítani a bölcsőde hőtechnikáját; ez utóbbi kettőre egy pályázatból remélnek támogatást.

A könyvtár igazgatói posztjára ismételten pályázatot ír ki az önkormányzat, mivel az előző eredménytelen lett. Így 2022. április végéig – a hamarosan nyugdíjba vonuló – Nagy Zsuzsanna vezeti tovább az intézményt.

AZ ENYINGI ÜGYELETRŐL IS DÖNTÖTTEK

A sárbogárdi testület döntést hozott egy Enying és környékét (Lajoskomárom, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Mátyásdomb, Szabadhídvég) érintő kérdésben is. A felsorolt településeken 2022. január 1-től másik szolgáltató fogja ellátni az orvosi ügyeleti teendőket: az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Sárbogárdon eddig is ők végezték ezt a munkát. Fontos, hogy lényegében ezután is külön körzet lesz az enyingi és a sárbogárdi. Csupán arról van szó, hogy a régit felváltó új enyingi ügyelet hivatalosan a sárbogárdi ügyelet alállomásaként fog működni.