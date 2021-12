A jó közérzet egyik alappillére a környezet maga, ahol időnk java részét töltjük. Teljesen természetes, hogy a saját személyiségünkhöz szeretnénk igazítani az irodánkat, ízlésvilágunkhoz dekorálni otthonunkat. Karácsonyhoz közeledve csak mégjobban felerősödik eme hajlamunk, hiszen a sok apró csecsebecse, ajtódíszek, koszorúk, girlandok tovább fokozzák az ünnepvárás hangulatát. Azonban, ha szabálytalanul helyezzük ki ezeket az elemeket, nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélybe sodorhatjuk (feltéve, ha penallakásban élünk). A közösségi területek kicicomázása különösen kényes kérdéseket vethet fel, melyekre Koppán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke felelt megkeresésünkre.

Háttérinformáció:

Magyarországon 900.000 panellakás van, melyekben közel 4 millió ember él. Ezeket 1961-től kezdték építeni, egészen a '90-es évekig. Eleinte nem is foglalkoztak a tűzvédelemmel, 1975-ben jött az első erre vonatkozó rendelet, amely foglalkozott menekülési útvonallal és füstelvezetéssel.

Ami tilos

Térjünk egyből a lényegre. Nem szabad a menekülési útvonalon tárolni semmit. Ennek több, és elég egyszerű okai vannak. Egyrészt ezek a tárgyak nehezítik a menekülést a lakók számára. S persze mondhatják, hogy ott élnek, vakon is kitalálnak az épületből. De amikor sűrű füst és nagy hő lepi el a folyosókat, kialakul egy pánikhangulat. Valamint nem feledkezhetünk meg a segítségünkre érkezőkről sem, legyen szó a tűzoltókról (akiknek akadályozhatjuk, a menekülési útvonalon tárolt holmijainkkal, a mentést, illetve magát az oltási műveletet is, hiszen a tömlőknek is útjába lehetnek ezek a tárgyak), vagy akár a mentőkről, akiknek beteggel a hordágyon kell lavírozniuk a lépcsőházakban. Ezen felül természetesen az elől hagyott tárgyak is lángra kaphatnak, illetve okozhatják maguk a tüzet is. Az úgynevezett zsákfolyosókon, amik nem vezetnek kijárathoz, tárolhatunk például kerékpárt, babakocsit.

Az épületekben vannak a tűz oltásához elengedhetetlen eszközök, melyek elérését szintén nem akadályozhatjuk, biztosítanunk kell a szabad hozzáférést. Ilyenek például a falakba épített tűzoltó csonkok, melyek segítségével, lentről megtáplálva tudnak oltani adott szinten a szakemberek. Ide sorolhatjuk még a füstelvezető berendezések kezelő szerkezeteit, melyek előtt egy méter helyet kell biztosítani.

Mikkel találkozhatunk még a folyosókon? Például növényekkel. Nem is olyan rég, a népszerű közösségi oldal egyik székesfehérvári csoportjában ütötte fel a fejét pár olyan kedves kép, melyek egy helyi lépcsőházban készültek. A látvány lenyűgöző volt, csodálatos növények és karácsonyi díszek lepték el a közös teret. Azonban, minden szívet melengető érzés mellett meg kell jegyezni, hogy sajnos bizony az ördög sosem alszik. Csüggedni sem szabad azonban, hiszen mindenre van megoldás. A szabályok szerint, 1,9 méter magasba lehet növényeket helyezni, hogy ne akadályozzuk vele a közlekedést semmilyen esetben sem.

Forrás: Koppán Viktor Dávid

A másik "ellenség"

Koppán Viktor kiemelte, hogy a tűzoltók munkáját, a fentebb részletezett tárgyakon kívül, akadályozzák még az úgynevezett vagyonvédelmi rácsok. Időbe telik átjutni rajtuk, tehát értékes perceket veszítenek. Valamint ezek használata is maguk után von bizonyos betartandó szabályokat. A rács kerete például nem szűkítheti le az adott menekülési útvonalat, valamint afelé is kell nyílnia. Ha több lakás is van egy ilyen rács mögött, minden lakónak rendelkeznie kell hozzá való kulccsal, illetve a közösképviselőnek is. (A tetőre kivezető zárt ajtóra ugyanez érvényes, a felsőbb szinteken lakóknak tudniuk kell kimenekülni a tetőre). A szakember teljes mértékben megérti, hogy miért használják az emberek ezeket a vagyonvédelmi rácsokat, ellenben mégsem ajánlja őket. Javaslata szerint, inkább több ponton záródó, biztonsági bejárati ajtó használata a legcélszerűbb.

Ha megtörténik a baj

Amennyiben a saját otthonunkban történik baj, semmi esetre se nyissunk ablakot! Az oxigén ugyanis tovább táplálja a tüzet, és mivel a helyiségek általában csordultig vannak éghető anyaggal, percek alatt kiéghet egy szoba is akár. A tűzoltók szokták mondani, hogy kis tűzből lesz a nagy tűz. Ha lehetőségünk van még csírájában elfojtani (tehát kis tűzzel nézünk szembe), könnyű szerrel eltudjuk oltani egy porral oltó készülékkel, természetesen, ha rendelkezésünkre áll ilyen. (Fontos, hogy a saját, esetleg mások testi épségét ne veszélyeztessük semmiképpen sem!) Egyéb esetben, az első dolgunk természetesen a tűzoltók tárcsázása legyen, ezt mondani sem kell. A következők azonban tanulságosak lehetnek. Hagyjuk el a lakásunkat és csukjuk be az ajtót is magunk mögött. Mi tévők legyünk, ha a menekülési útvonal áthaladásán találkozunk akadályozó tényezőkkel, például tűz, füst? Olyan helyre kell menekülnünk, ami a lehető legtávolabb van a veszélytől, lehetőleg takarjuk el az ajtó alatti rést, hogy a füst ne tudjon beáramolni. Amennyiben földszinten történik mindez és van lehetőség rá, az ablakot is választhatjuk menekülési útvonalként. Ne essünk pánikba, a tűzoltók bármelyik emeletről letudnak minket menteni!

Pillanatok alatt megtörténhet a tragédia

Megközelíthetőség

Akkor is akadályozhatjuk a mentés és oltási munkálatokat, ha rossz helyen parkolunk, és az autónk miatt nem férnek oda esetlegesen a tűzcsaphoz, vagy járműveikkel nem tudják megközelíteni az épületet. Viktor elárulta, hogy ez is rendszeres probléma, amivel meg kell küzdeniük, hiszen Székesfehérvár élen jár az egy főre jutó autók tekintetében. Az épületek körül tehát a lakóknak kötelességük tűzoltási felvonulási területet biztosítani. Bármennyire is kényelmes minél közelebb parkolni az otthonunkhoz, a szabályokat be kell tartani, hiszen életek múlhatnak rajta, rajtunk.

Megelőzés

Az ünnepek közeledtével egyre több veszélyforrásnak adunk teret. Egy felügyelet nélkül hagyott asztali koszorú is súlyos károkat okozhat. A statisztika szerint ugyanis a leggyakoribb tűzesetek a nyílt láng használatához köthetők.

Sose hagyjunk nyílt lángot felügyelet nélkül

Koppán Viktor tanácsa, hogy biztosítsunk nem éghető anyagból alátétet (például az adventi koszorúnknak), a követlen közelébe ne legyen éghető anyag, például: szalvéta, terítő, ellenben egy kancsó víz mindenképp! Továbbá javasolja füstérzékelők beszerzését, hiszen azokban a lakásokban, ahol működtek ilyen műszerek, nem járt halálos áldozattal a tűzeset.

Biztonságos ünneplést kívánunk minden kedves Olvasónknak!