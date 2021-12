A közösségeket és családokat is várták az alkalomra, összesen húsz fát helyeztek el a Rác utcában. Ide tehették fel a résztvevők a kreatívabbnál kreatívabb, szebbnél szebb díszeket. A programnak egyébként része volt egy kézműves-­foglalkozással egybekötött délután is, ahol bárki készíthetett karácsonyfadíszeket. A díszítésre érkeztek kicsik és nagyok, családok, iskolások, óvodások egyaránt. Mint ahogy a tavalyi évben, most is díjazták a legszebb karácsonyfát.

A nyertes pedig a Táncsics Mihály Általános Iskola 2. a osztálya lett, az ő nyereményük egy kézműves csomag, illetve egy nagyon finom meglepetéspizza volt. Az egyesület természetesen különdíjat is osztott, melyet pedig a legkisebbek kaptak meg, a Csiperke óvoda vihette haza ezt a díjat.

Még pár napig bárki kilátogathat és megtekintheti ezeket karácsonyfákat. Érdemes, mert számos ötletet meríthetünk az alkotásokból, kézzel készített díszekből: a mi otthoni karácsonyfánk is lehet „kézműves”!