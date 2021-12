Szóba került többek közt a déli összekötő út építése is, amely a Sárkeresztúri és a Seregélyesi út között jelenti a munkaterületet. Az útalapok itt már készen vannak, és nagyrészt az aszfalt alapréteg is elkészült. A csomópontok építése lesz a következő lépés, idén ősszel még fákat ültetnek. Az „Auchan”-körforgalomról a képviselő elmondta: hamarosan – jövő év közepén – ennek az átalakítása is megkezdődhet, a végén pedig egy merőben új forgalmi megoldást kapunk: kétsávos, nem átléphető körforgalommal, melynek használatát – fogalmazott Mészáros – mindenkinek meg kell tanulnia majd. Ám a változástól azt remélik, jelentősen nő majd a terület „áteresztőképessége”, jobban haladhat majd a forgalom a legnagyobb dugók idején is. Bár az itteni körforgalmak átalakítása is csak középtávú megoldás lesz – a forgalom terheit valójában az M7-es autópálya 4. lehajtójának építése csökkenti igazán. Ennek a tervezési szakasza már elindult.

Az elképesztő mértékű forgalom többször is előkerült a lakossági fórumon: a sietősebb autósok igyekeznek a kis utcákon keresztül elkerülni a forgalmas Sárkeresztúri úti útszakaszokat. Ez azonban nehézséget okoz – többek közt – a Szőlő vagy az Őrhalom utca lakói számára. A megoldást még keresik. Lesz egy új gyalog­átkelőhely is a benzinkút közelében, ami világítástechnikai kiépítéssel is jár – ezért több 10 millió forintba fog kerülni, de a tervezése már megkezdődött. Továbbá új hulladékudvart épít jövőre a környéken a Depónia, amely a lakossági szemetet, lomot fogadja be: ezt az Új Váralja sorra tervezik.