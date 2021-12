Komoly ingatlankorszerűsítő beruházásnak számít a napelemes rendszer kiépítése a Kóborkánál, ahol jelenleg is számos kutya éli mindennapjait. A napelemet adományozó cég korábban együttműködési megállapodást kötött a Magyar Állatvédők Országos Szervezetével, így juthatott a rendszer a lovasberényi szervezethez. Az „Energiát az állatvédelembe! – Astrasun napelemes rendszer az állatokért program” második állomása a lovasberényi, ahol immáron egy hónapja teszi könnyebbé az állatmentők életét a rendszer. Hétfőn Mikulásünnepség keretében adták át hivatalosan is a mindennapokat megkönnyítő napelemsort. Köszöntőt mondott Südi Mihály, Lovasberény polgármestere és Keresztes Attila, az Astrasun Solar igazgatója. A beruházást megköszönte Horváth Barbara menhelyvezető, akihez eljött ezúttal két „sztárvendég” is: a közismerten állatbarát színésznő, Udvaros Dorottya és a fiatal színész-énekes, Vastag Tamás is, akik boldogan simogatták meg a most már napenergiával ellátott állatotthon lakóit.

A cég vezetője azt is elárulta, miért döntött az állatotthonok segítése mellett: egy kiskutyát vásárolt ugyanis egyszer az interneten, ám sajnos a kis állat egy hét után a kezében pusztult el – tárta fel a megrázó eseményt Keresztes Attila, aki ekkor döntött úgy, hogy tesz valamit a menhelyi állatokért. A téli időszakban kifejezetten jól jön egy napelemes rendszer a Kóborkának is, így a rezsin megspórolt összeget gyógyszerekre költhetik. Udvaros Dorottya, aki úgy véli, „kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes”, azt mondta: mindenkinek azt kívánja, tapasztalják meg, mekkora örömet tud nyújtani egy kutya a mindennapokban – azoknak is, akik azt mondják, a kutya arra való, hogy láncon legyen és vigyázzon a házra. Vastag Tamás is a felelős állattartást hangsúlyozta, s azt: a kutya is érző lény, s aki nem biztos benne, hogy egy életen át tud róla gondoskodni, inkább ne vállalja.