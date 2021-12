Egy ideig sokan nem tudták, hogy ezt az ajándékot Kiss Annamária, a Gesztenye fasor egyik lakója egyik éjjelen álmodta meg. Ébredéskor lányának, Evelinnek is elmesélte. Az álom, szó szerint valóra vált, mert ők ketten megszervezték, ami már az egész országban elterjedt program volt.

Így találkozhattak december minden napjának estéjén öregek, fiatalok, és aprók, minden este, mindig más-más háznál. Az emberek ezeken az estéken nagyokat beszélgettek, a szomszédok kezdték egymást megismerni, a „gyüttmentek” összebarátkoztak a falu időseivel, és valójában mindenkivel. Mindenki barátkozott, mindenkivel.

- A késő délutáni randevúkon az emberek süteményekkel, finom falatokkal, finom nedűkkel, borokkal lepték meg egymást. – meséli a szervező Kiss Annamária, aki a facebook segítségével indította el ezt a nagyszerű programot. Eleinte kevesen voltunk, de akkor is csaknem ötvenen, az utolsó napokra ez a szám már több, mint száz is volt. Ennyien akarták a nagy találkozásokat megvalósítani, és színt vinni a hétköznapokba. Remélni tudjuk, hogy ezzel az ötlettel sikerül Pázmánd lakosait ismét összehozni, ahogy ez több, mint 10 éve is volt.

Pázmánd, Magyarországon 458.-nak írta be nevét ebbe az országos programba, amely 2017 óta datálódik. Az itt lakók is nagyot léptek azért, hogy mindenkinek, ha csak egy-egy estére, de örömet szerezzenek egymásnak, a szomszédoknak, a falu lakóinak.

- Ahogy a több, mint húsz este bebizonyosodott, - folytatja Annamari, - nemcsak az ünneplés volt a nagyszerű dolog, hanem az is, hogy a mély alvásban lévő Pázmánd lakosai ismét egymásra találjanak. Újból születtek a rég elmúlt barátságok, születtek új alkalmak egymás megismerésére, és remélhetőleg elindult egy nagy „találkozás” ismét Pázmánd lakói között, ahogy egykoron is volt.

Az „Élő kalendárium,- adventi szeretetséta” programon minden este más-más háznál volt a találkozó egy előre tervezés alapján. Minden este más-más találkozási pontnál volt az indulás, és közösen keresték meg azt a házat, amely ismeretlen volt addig, amíg meg nem találták. Ott aztán beindult az ének, a zene, a csillagszórók több tucatja, a garázsajtóra vetített diafilm vetítés a karácsonyokról…

- Ezek a napok összehozták az embereket, ismét összejött a falu – meséli még Annamária. Ez is volt a célunk a lányommal, Evelinnel, akivel csaknem minden nap, 24 órán át szerveztük, telefonáltunk a program miatt. Az emberek régóta beszélgettek ennyit egymással, mint most ezen a 24 napon át, esténként. Szeretnénk, ha ismét programokkal teli, eseményekkel teli lenne majd a falu a jövőben. ezért adtuk meg a kezdőlökést, Remélni tudjuk, hogy nem múlik el ez a hangulat, és Pázmánd ismét a pázmándiaké lesz fejezi be e program pázmándi megálmodója…