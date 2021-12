Passzold vissza, tesó! – ezzel a jópofa, figyelemfelkeltő, laza címmel hirdette meg akcióját a könyvtár november 23-a és 30-a között. Egy hetünk van tehát arra, hogy az otthonainkban elfekvő, rég nem használt mobilunkat eljuttassuk olyan helyre, ahonnan újrafelhasználás céljából továbbküldik őket. Nem csupán telefonokat lehet azonban leadni a kampány keretében, hanem GPS-t, táblagépet és ezek tartozékait (töltő, fülhallgató) is. A lényeg, hogy a telefonok adatmentesek legyenek. A leadás előtt el kell végezni a tárhelytörlést, el kell távolítani a memóriakártyát, és kezdeményezni kell a készüléken a gyári beállítások visszaállítását. A visszagyűjtő dobozokat hét helyszínen találhatjuk meg: a könyvtár központi épületén kívül a tagkönyvtárakban vannak elhelyezve.

A kedden indult akcióról az igazgatóhelyettes, Horváth Adrienn elmondta: könyvtárként is fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, azt, hogy támogassák például a környezetvédelem ügyét és a fiatalokat is bevonják mindebbe. Az olvasók, a látogatók a kollégák által készített dobozokban hagyhatják ott a telefonokat és a tartozékokat például a felnőtt kölcsönzőben, a gyermekrészlegen és az olvasóteremben is. Már kedden többen éltek a lehetőséggel. Még Lehrner Zsolt fehérvári alpolgármester is járt a központi épületben, hogy leadja a családban összegyűjtött felesleges eszközöket. A bibliotéka igazgatójától, Buriánné Tarró Edittől pedig megtudtuk, tavaly csatlakoztak először az Európai hulladékcsökkentési héthez. Akkor a szemét szelektív gyűjtésére hívták fel a figyelmet egyebek mellett videóval, pályázattal. Most a mobiltelefonok gyűjtését támogatják, és a továbbiakban is szeretnének évente valamilyen akciót a társadalmi felelősségvállalás keretében.

A Passzold vissza, tesó! is a hulladékcsökkentési hét keretében valósul meg, csatlakozva a KÖVET Egyesület, a Jane Goodall Intézet, az Afrikáért Alapítvány, valamint a Védegylet Egyesület közös mobiltelefon-gyűjtéséhez. A kampány szakmai partnere az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület – tájékoztat a könyvtár. Közleményükből az is kiderül továbbá, miért jó begyűjteni és újrahasznosítani a telefonokat.

„A használt készülékekből 17-féle fémet – például aranyat, ezüstöt, palládiumot, rezet – lehet kinyerni. A mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok, így a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett gorillák, bonobók, csimpánzok és egyéb fajok élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik. Ha a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog.” Ezt remélik legalábbis a kezdeményezők.

A zárt dobozokban összegyűlt, adatmentes, használt telefonokat egy kft. veszi át újrahasznosításra, és zárt láncolaton keresztül dolgozzák fel. Mivel ez esetben a készülékek adománynak számítanak, ezért nem minősülnek hulladéknak, és a 2013. évi CXL. fémkereskedelmi törvény sem vonatkozik rájuk.

Nézzenek hát körül otthon, és ha van használaton kívüli, felesleges telefonjuk, akkor adják le valamelyik gyűjtőponton!