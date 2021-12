A szombat óta érvényben lévő rendelet szerint a zárt terekben ismét kötelező a maszkviselés. Mit jelent ez pontosan? Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett újra maszkot kell viselni többek között az üzletekben, bevásárlóközpontokban, postákon, ügyfélszolgálatokon, a közművelődési és kulturális intézményekben – például múzeum, színház, mozi, könyvtár –, valamint a sportrendezvényeken.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap / Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben csak az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A rendelet továbbra sem vonatkozik a hatodik életévét be nem töltött kiskorúakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személyekre. A tapasztalat azt mutatja, az emberek nagy többsége betartja a szabályokat. A belvárosi bevásárlóközpont folyosóján maszkahasználatra vonatkozó ellenőrzést nem tapasztaltunk, ám ottjártunkkor ennek ellenére is betartotta a szabályt minden vásárló. Az üzletekbe lépve már szigorúbb az ellenőrzés, biztonsági őrök figyelik a szabály betartását: aki maszk nélkül lép be, azt figyelmeztetik. Tapasztalatunk szerint a ruházati boltok eladói még akkor is viselték a maszkot, amikor nem tartózkodott az üzletben vásárló. Az autóbusz-állomás várótermében ottjártunkkor szintén mindenki betartotta maszkviselési kötelezettséget.