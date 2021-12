Idén 18. alkalommal szervezi meg a Baptista Szeretetszolgálat a cipősdoboz-akciót, amely mára Magyarország legnagyobb korcsoportos karácsonyi segélyakciójává vált. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatja el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerül a fa alá. Ebben az évben a Dobó Kata által rendezett El a kezekkel a papámtól! című mozifilm stábja is részt vesz a dobozolásban. Az idén 25 éves segélyszervezet újra megnyitotta a főváros szívében, a Városháza téren álló cipősdobozvár kapuit, ezzel elindult az idei gyűjtési időszak, amely december 19-ig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja ott vagy az ország közel 362 gyűjtőpontján az összekészített cipősdoboz-ajándékokat, melyeket a szeretetszolgálat juttat el a rászoruló gyerekekhez. A megyében tizenkét helyen lehet leadni a dobozokat: egyebek mellett szerkesztőségünkben és ügyfélszolgálati irodánkban, a Corvinus Egyetemen, több benzinkútnál és a Széchenyi utcai Reménység Háza könyvesboltban. Online adományozásra is lehetőség van, így bárki néhány kattintással segíthet, állíthat össze cipősdobozt az akció honlapja segítségével.