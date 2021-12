Hétfőn a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban is elindult az oltási akcióhét. 7 és 19 óra között várják azokat, akik szeretnék beadatni maguknak a koronavírus elleni oltás akár első, második vagy harmadik adagját. A regisztráltakat Székesfehérváron a kórház oltópontjára, a Kikindai úti nővérszálló földszintjére irányítják hétköznap, hétvégén pedig a Hunyadi úti rendelőintézetbe. Időpontfoglalás nélkül azonban kizárólag a Hunyadi úti rendelőintézetben lehet kérni az oltást, melyet érkezési sorrendben kapnak meg a jelentkezők.

Hétvégére várják az oltópontokon a legtöbb embert, sokan akkor érnek rá

Hétfőn reggel nem tapasztaltunk tumultust vagy éppen óriási, kígyózó sorokat egyik oltópontnál sem, mindenhol szervezetten, fegyelmezetten haladt az oltakozás. Az azonban tény, hogy annak, aki időpontra érkezik és autóval jön, érdemes jóval előbb útnak indulnia, mert gyakorlatilag nem volt szabad parkolóhely közel s távol egyetlen parkolóban sem a kórház környékén. Tiltott helyre – kanyarokba, út menti árkokhoz – pedig nem érdemes parkolni, mert a közterület-felügyelet hétfőn délelőtt is árgus szemekkel vigyázta a kórháznál a parkolás rendjét.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az akció első három órájában 1100 oltást adtak be a két fehérvári oltóhelyen, de a nap végére már több ezer beadott vakcinával számoltak – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak Reiber István, a Szent György Kórház koronavírus-munkacsoportjának vezetője. A többség, mint kiderült, nem foglalt időpontot, így ők az érkezés sorrendjében vehették fel az oltást. A többi szokásos Fejér megyei oltóhelyen is hasonlóan haladt az oltás. Hétvégére várják a következő nagy érdeklődést, ekkor főképp azok jönnek majd, akik hét közben elfoglaltságaik miatt nem tudnak időt szakítani az oltásra.

– Minden típusú vakcinából van bőven – tette hozzá Rei­ber doktor, ahogy azt is: a tapasztalatok szerint nagyrészt a harmadik oltásért érkeznek az emberek, de örömteli módon az első oltásra is jönnek azok, akik meggyőződtek arról, hogy mégis csak szükséges felvenni a koronavírus elleni védőoltást.

– Várjuk továbbra is az oltásra az embereket, ugyanis ismét elkezdtek növekedni a betegszámok: egyre magasabb a pozitívak száma, egyre többen jelennek meg a betegséggel az ambulancián, és sajnos az intenzív osztályon is egyre több a súlyos beteg. Nem mellesleg 80-90 százalékuk oltatlan. Ezen a hétvégén több, 1980 után született oltatlan beteg is elhunyt sajnos. Nagyon fontos, hogy mindenki oltassa be magát – hangsúlyozta.