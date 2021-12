Már javában zajlottak az előkészítő munkáltok a református templomhoz tartozó udvarban, amikor kiérkeztünk a helyszínre. A „rendezvény”, apropója az újdonsült kupola felhelyezése volt. Ez a művelet szemlátomást az ott élőket is odavonzotta, ugyanis kisebb tömeg verődött össze. Csutiné Turi Ibolya polgármester és a terület országgyűlési képviselője, Varga Gábor is elismerését fejezte ki az összehangolt munkával, az emelőeszközökkel és az éppen dolgozó szakemberekkel kapcsolatban.

Mint lelkésztől, Kiss Pétertől megtudtuk, a közösség református templomának története egészen a 18. századig nyúlik vissza. Ami magát a tornyot illeti, igencsak megviselte a második világháború frontvonalát, többszöri találat érte az épületével együtt. Ezt a helyiek jó ideig nem tudták helyreállítani, romos állapotban használta a gyülekezet.

Majd 2018-ban lehetőségük adódott a templom egész épületének felújítására, beleértve a homlokzatot, a tornyot és a kupolát is. Ezen munkálatok még jelenleg is zajlanak, feltehetőleg jövő tavaszig végbe is megy a teljes külső tatarozás. A kupolára visszatérve, a felhelyezése órákba tellett, mivel egy tizenkét méter magas és közel öttonnás tetőszerkezetről beszélünk, mellyel immáron harmincméteres lett a teljes torony magassága.