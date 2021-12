A koronavírus-járvány megjelenését követően, 2020 márciusától hirtelen lecsökkent a kiadható férőhelyek száma. A legkevesebb májusban állt rendelkezésre, amikor az egy évvel korábbinak mindössze 43 százaléka üzemelt. A nyári hónapokban, a járvány- ügyi intézkedések enyhítésével fokozatosan erősödött a vendégforgalom, ezért sorra nyitottak ki a szálláshelyek is. A korlátozások feloldását követően augusztusban és szeptemberben volt a legmagasabb a kiadható szállásférőhelyszám, de még ekkor sem érte el az előző évit. A járvány második hullámának októberi megjelenését követően újra visszaesett a nyitva tartó egységek száma, majd a bezárások tovább folytatódtak 2021 első hónapjaiban is. Májustól a védelmi intézkedések könnyítésével már egyre több szálláshely fogadott ismét vendégeket, a férőhelyek száma augusztusban már meghaladta nemcsak az egy évvel korábbit (+19 százalék), de a 2019. évit (+14 százalék) is.

A belföldi turizmus megélénkülése helyben is érezhető volt 2020-ban, 2021-ben

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap-archív