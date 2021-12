Avagy tánckavalkád zajlott Sárbogárdon! A művelődési ház ezúttal is színültig megtelt élettel és emberrel – méghozzá szombat este -, még úgy is, hogy a belépés védettségi igazolványhoz és maszkhoz kötött volt – tudtuk meg Radnai Zoltán főszervezőtől. Ő és partnere, Szőke Fanni ugyancsak felléptek a főleg sárbogárdi, alapi és cecei társas- és hastáncos, zumbás vagy épp hiphopos „műsorozók” mellett, nagy éltetés közepette. A két és fél órás gála meglepetésvendége a flamencózó Inhof Katalin nemzetközileg elismert táncművész-koreográfus, valamint az X-Press Akrobatikus Rock and Roll Tánc iskola volt.

Sokszínű est volt ez

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap