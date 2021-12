A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián szerint a program sikerességét mutatja az is, hogy országszerte, köztük megyénk településein is, már alig kapható szabad telek vagy ingatlan. Mindez a fejlesztéseknek és a pályázatok- nak köszönhető, melyek „ide- csalogatják” a nagyvárosokban élőket is.