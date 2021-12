Az EMMI által előírtakhoz kapcsolódóan a városi fenntartásban működő óvodákban is szigorításokat szükséges bevezetnünk. Az önkormányzati óvodákban a belépés rendje december 1-től: zsiliprendszer működik az Árpád Úti Óvodában, a Vízivárosi Tagóvodában, a Felsővárosi Óvodában, a Szárazréti Tagóvodában, a Ligetsori Óvodában, a Palotavárosi Tagóvodában, a Maroshegyi Óvodában, az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodában, a Szivárvány Óvodában, a Püspökkertvárosi Tagóvodában, a Tolnai utcai Óvodában és a Sziget Utcai Tagóvodában. A folyosóig léphetnek be a szülők a Napsugár Óvodában, a Nefelejcs Tagóvodában, és a Rákóczi Utcai Óvodában. Az öltözőig kísérhetik gyermeküket a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvodában, a Tulipános Tagóvodában, a Gyöngyvirág Óvodában, a Hosszúsétatéri Óvodában és a Tóvárosi Tagóvodában. A belépési szabályok az óvodák esetében természetesen a külső szolgáltatók esetében is érvényesek, az ő dolgozóik is csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be az intézmények területére - írja a polgármester.

Az iskolaépületekben működő Nyitott tornatermi foglalkozások, illetve az utánpótlás-edzések tekintetében is új döntéseket kellett meghoznunk: A Nyitott tornaterem programban felsorolt díjmentes sportolási lehetőségeken csak az a 12 év feletti személy vehet részt, aki a helyszínként meghatározott iskola dolgozójánál a fényképes hivatalos okmánnyal (igazolvánnyal) igazolni tudja magát, valamint zárt térben az iskola egész területén a mozgást nem végző (pihenő) személynek kötelezően maszkot kell viselnie, kivéve ha a pályán aktívan sportol! Ezzel párhuzamosan néhány Nyitott tornatermi foglalkozás időszakosan szünetelni is fog. Ilyen a hétfői és szerdai napokon zajlott ovis torna, illetve a csütörtöki zenés torna az István Király Általános Iskolában - folytatja Cser-Palkovics András.

A teljes bejegyzés itt tekinthető meg: