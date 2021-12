Első körben a Palota úti Shell éjjel-nappali benzinkutat kérdeztük meg Székesfehérváron. Itt 477,9 forint volt a 95-ös benzin és gázolaj ára. A kasszában lévő hölgy állítja, szinte lerohanták őket hétfőn, de kedden is sokan voltak. Hozzátette, a városban található másik két kútjukra is ugyanez mondható el. Hasonlóan kiemelkedően nagy hét eleji forgalmat említettek Velencén, a Mos – Stopban, ahol 1 forinttal olcsóbbak, mint a többi megkérdezett kúton, és Kápolnásnyéken az AVIA-n, ahol szintén 477,9 forintot kérnek el literenként az üzemanyagért. A velencei ugyanekkor arról is beszámolt, hogy az árak befagyasztása miatt lényeges „megszorításokat” kellett bevezetniük. Megszüntették a törzsvásárlóik számára a kedvezményeket, illetve eltörölték azt is, hogy vasárnaponként 20 forinttal alacsonyabb áron tankolhattak náluk az emberek. Végül a gárdonyi Mol-kutat is felkerestük, de nem állt módjukban információval szolgálni lapunknak.