A rendszeres fertőtlenítés, a maszkviselés és minden egyéb szükséges óvintézkedés ellenére is előfordulhat, hogy az egyes nevelési és oktatási intézményekben megjelenik a koronavírus. Akár pedagógus, akár gyermek az érintett, szükség esetén a hivatalos szervek rendkívüli tanítási szünetet rendelhetnek el annak érdekében, hogy a vírus továbbterjedésének esélyét a legminimálisabbra csökkentsék.

A rendkívüli tanítási szünetek kapcsán felkerestük az alap- és középfokú oktatási intézmények fenntartásában illetékes két megyei tankerületi központot. Megkérdeztük, szükség esetén kinek a hatáskörébe tartozik a rendkívüli tanítási szünet elrendelése, illetve arra is választ vártunk, jellemzően milyen időtartamra kerül karanténba egy adott osztály, ha a fertőzés beigazolódott. Kérdéseink között szerepelt az is, hogy tanulói megbetegedés esetén csak az érintett osztályt vagy a teljes intézményt érinti-e a rendkívüli szünet. Érdeklődtünk arról is, mi az eljárásrend akkor, ha egy pedagógus koronavírustesztje mutat pozitív eredményt. Megkérdeztük, hogy az idei tanévben eddig mely intézményekben rendeltek el rendkívüli tanítási szünetet, valamint azt is, jelenleg van-e olyan intézmény, ahol karanténba kerültek gyermekek, pedagógusok.

Az imént felsorolt kérdéseinkre mindkét tankerületi központ – egymástól eltérő időpontban – az alábbi választ közölte: „Hatósági házi karantént a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya rendelhet el, tanügyi intézkedést (rendkívüli szünetet, illetve tantermen kívüli, digitális munkarendet) pedig az Oktatási Hivatal vagy az operatív törzs hozhat.”

Továbbá a Dunaújvárosi és a Székesfehérvári Tankerületi Központ is arról tájékoztatta lapunkat, hogy – a hét eleji adatok szerint – jelenleg egyetlen iskolában sincs teljes, egész intézményt érintő tantermen kívüli digitális munkarend. A megyeszékhely tankerülete még hozzátette, a 12 év feletti beoltott, egészséges diákoknak nem kell karanténba vonulniuk, ha egy osztálytársuk megfertőződött. Ők továbbra is jelenléti oktatásban vehetnek részt.

A székesfehérvári bölcsődéket és óvodákat illetően az önkormányzathoz fordultunk. Fentebb olvasható kérdéseinket küldtük el ezen intézmények fenntartójának is. Mint megtudtuk, az óvodák esetén az Oktatási Hivatal dönt a rendkívüli szünetről, a bölcsődékben a rendkívüli szünetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ határoz. A rendkívüli szünet, attól függően, hogy az érintett mikor volt utoljára az intézményben, 5–10 nap.

Az önkormányzat lapunk kérdésére elmondta, gyermekek, illetve óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők és egyéb óvodai, bölcsődei dolgozók esetén is csak az adott csoport számára rendelnek el rendkívüli szünetet vagy karantént. A fenntartó arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a 2021–2022-es nevelési évben eddig tizenegy csoport esetében rendeltek el rendkívüli szünetet. Legutolsó információink szerint rendkívüli szünet vagy karanténkötelezettség az alábbi intézmények egy-egy csoportjában van érvényben: Gyöngyvirág Óvoda, Vízivárosi Tagóvoda, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Úti Óvoda, Tulipános Tagóvoda és Sziget Utcai Tagóvoda.