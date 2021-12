A döntéshozatal végén Feny­ves Péter polgármester elmondta: „A költségvetés módosítása, a harmadik negyedéves gazdálkodás eredményei, az adó- és egyéb bevételeink, valamint egy több mint százmilliós iparterület-­bővítés eredményeképpen az önkormányzat teljes biztonsággal le tudja vezényelni ezt az évet.” A város vezetője arról is beszámolt, hogy egy közel 50 millió forintos beruházás is elindulhat a butiksoron. A terület felújítását megelőzően a tulajdonosokkal is kell tárgyalni, ugyanis a felújításra ítélt szakaszon közterület és magánterület váltakozik. Ha ez meglesz, és az időjárás is engedi, akkor a közeljövőben megkezdődhet az építkezés.

Személyi döntéseket is hozott a testület. Mint megtudtuk, a város közterületi működését felügyelő cég élére Tóth Andrást nevezték ki. A korábbi vezető, Pallag Róbert mostantól „csak” a Mórhő ügyvezetője lesz.

– Tóth András szerepe azért is fontos – fogalmazott Fenyves Péter –, mert nagy értékű ingatlanok jönnek létre a pályázatok okán és egy olyan szakemberre van szükség, aki nemcsak a közterület-fenntartásban van otthon, hanem nagy értékű épületek üzemeltetésében is.

Az egészségügyet érintő kérdésekkel kapcsolatban a polgármester elmondta: – A házi gyermek- és felnőttorvosi rendeléseket mindenképpen tudjuk biztosítani. Nyugdíjba menetelek vannak, és így a helyettesítéseket pontosítani kellett, de az biztos, hogy működőképes lesz mindegyik háziorvosi körzet. Bár a bérek és az alapanyagárak emelkednek, a testület biztosítja a forrást az egészségügyi intézmények működéséhez.

A legnagyobb horderejű beruházásról is beszélt Fenyves Péter. A városközpontba tervezett új piac kialakítása jelentősen megváltoztatja a megszokott településképet. Amit az irányító hatóság megkövetelt, azt a város már biztosította, így már csak a kormányzati döntésre várnak.