A Székesfehérvári Járásbíróság jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette ügyében tartott tárgyalást szerdán, melynek vádlottjaként volt jelen a korábbi abai vezető.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a város képviselő-testülete még 2017 elején fegyelmi eljárást indított Kossa Lajos ellen, melynek oka többek között az volt, hogy a vezetése alatt 10,7 millió forint tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben. Lapunk utoljára még az év elején tartott ülésről számolt be, melynek keretében négy tanút hallgattak meg a teremben, közülük pedig többen Kossa Lajos ellen vallottak.

A szerdai alkalommal a bíróság iratismertetés és vallomástétel okán tartott tárgyalást, azonban míg az előbbi igen hosszúnak és részletekbe menőnek bizonyult a végeláthatatlan bankszámlakivonatok bemutatásával, addig az utóbbi meglehetősen rövidnek, mivel elmaradt. A vádlott ugyanis egyes dokumentumok meglétének és ismeretének hiányára hivatkozva nem kívánt vallomást tenni. Úgy fogalmazott, hogy a nyomozati eljárás során, köztük a bizonyítékok beszerzése kapcsán is a hatóságok nem jártak el megfelelően. Állítása szerint az abai polgármesteri hivatal számos olyan irat megküldését, kiadását elmulasztotta, mely jelentős befolyással bír az ítélet végkimenetelére. Az iratismertetés során, mely a terhelt és a jóváírt tranzakciókat taglalta, többször fűzött hozzászólást a bíró által felolvasottakhoz. Arra is számos alkalommal kitért felszólalásában, hogy 2012 és 2016 között vizsgált és beküldött dokumentumok közül neki három hónapra vonatkozókat küldött csak meg az abai hivatal, annak ellenére, hogy az egész időszakot illetően meg kellett volna.

– Semmi mást nem kérek, mint ami jár, azaz a bizonyítékul szolgáló okiratok beszerzését, melyek ügydöntőek lehetnek – mondta Kossa. Ennek értelmében csak akkor fog teljes körű vallomást tenni, ha ezek rendelkezésére állnak.

A vádlott a mostani abai polgármesterrel, Mikula Lajossal való érdekellentétre is kitért. Hangsúlyozta, úgy véli, hogy a nyomozás is a Mikula Lajos által szolgáltatott iratokra épült, melyek amellett, hogy hiányosak, nem is tartalmazzák az ő aláírását azon dokumentumokon, amelyeken szerepelnie kellene. A következő tárgyalás 2022. január 10-én lesz esedékes, mely során ugyancsak iratismertetés és vallomástétel várható.