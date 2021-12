Elképesztő háromdimenziós holografikus vetítéssel, karácsonyi meseutcával, koriligettel és még sok izgalmas programmal várják a látogatókat Székesfehérvár belvárosába az idei adventi időszakban. Az újdonságokról és a hagyományos programokról Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője árult el részleteket.

- Nagyon készülünk az idei adventre, hogy olyan programsorozatot tudjunk nyújtani a fehérváriaknak és az ide érkezőknek, ami kicsit megnyugtatja, felvidítja őket, felkészíti a lelket erre az időszakra – fogalmazott Benkő-Igaz Krisztina, hozzátéve: - Mindig keresünk olyan lehetőséget, amivel kicsit többek, mások lehetünk – mondta, majd rátért az eseményekre.

Benkő-Igaz Krisztina elárulta az idei advent legnagyobb újdonságait Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Adventi színpad gyerekekkel

Idén a Városház téri adventi színpadon vasárnaponként, a gyertyagyújtások idején lesznek programok, kiskoncertek. Ezen a színpadon lesznek majd a gyerekek is.

- Nagyon várjuk az ovisokat és iskolásokat, ugyanis ők is készülnek már nagyon. Nem tudni előre, hány osztály, csoport léphet fel, hiszen azt sem tudni előre, hány csoport kerül majd karanténba, de azért nagyon készül mindenki – mutatott rá a bizonytalanságokra Benkő-Igaz. December 7-étől mutatkoznak be a színpadon a gyerekek, akik egészen december 17-ig adnak műsort.

Városháza, mint adventi naptár

A városháza adventi ablakainak megnyitása december 1-je és 23-a között idén sem maradhat el: minden este 17:30-kor nyitnak meg egy ablakot, mely mögött mindig egy kis meglepetés rejtőzik, zenével, mesével, prózával. A Vörösmarty Színház művészei, a Fehérvár hangja énekesei, a Székesfehérvári Balett Színház művészei, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar tagjai és zeneiskolások adnak majd műsort.

Kültéri dekorációk

A Városház téren áll a nagy karácsonyfa, épül már köré a kisvonat, mellette látható már a betlehem, amit a városháza díszudvarából hoztak ki a Városház térre. A hangulat megteremtéséhez hozzájárulnak azonban a fények is: évek óta mindig egy kis újdonságot tapasztalhatnak ebben is a látogatók.

Nagy durranás: holografikus vetítés

Visszatérő program a Varkocs szobornál szombat-vasárnaponként az interaktív, gyerekeknek-felnőtteknek szóló kinect-es hópehelyelkapó családi játék – de most országos szinten is nagy újdonsággal készül a város emellé:

- A Zichy ligetben holografikus, 3 dimenziós vetítést valósítunk meg. Nagyon izgalmas ez nekünk is, mert ennek a technikai megvalósítása nem egyszerű feladat. A hatalmas színpad és fedés a ligetben is ezért épült, a vetítés helyszíne lesz. Falvay Miklós médiaművész készítette az animációt hozzá és sokan dolgoznak a vetítésért, hogy minden szombaton és vasárnap este láthassa a közönség – árulta el az idei legnagyobb újdonságot a szervező. Megosztotta a részleteket is: az animáció a háromkirályokra épül – különlegessége, hogy egy külső vetítés van elöl, hátul egy projektoros vetítés, középen pedig állnak a háromkirályok. Ennek a három síknak az együttes játékából alakul ki egy olyan vetítés, ami a remények szerint nagyon fog tetszeni mindenkinek.

Karácsonyi mesebirodalom, Mikulás és Koriliget

Bevonva a megújult Bartók Béla teret, kis karácsonyi mesebirodalmat rendez itt be idén a város. December 6-án megérkezik a Mikulás a Városház térre, ahol műsor is lesz ez alkalomból. A Koriliget ezen a héten elindul. Gyerekeknek, felnőtteknek idén is lesznek kézműves foglalkozások, de nem a Hiemer-házban, ahogy korábban, hanem a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdősor utca 3. alatti központjában. Ott lesz az első mézeskalács sütő foglalkozás most vasárnap, aztán pedig szombat-vasárnaponként várják programokkal a családokat.