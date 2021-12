Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András bejelentette, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény mind a négy telephelyén látogatási tilalmat rendeltek el november 23-ától; 29-étől pedig szüneteltetik az új ellátottak felvételét.

A Fehérvári Advent 2021 programjait csütörtökön jelentik be Spányi Antal megyés püspökkel közösen, akivel a tervek szerint november 28-án az első gyertyagyújtást is megtartják. Keddi estig úgy tudtuk, a november 25-ei Katalin-napi ünnepséggel is számolnak, ahogyan a Kori ligetet is üzemeltetni szeretnék.

Bicskén az önkormányzat és a művelődési központ szervezői képeslapkészítő pályázatot hirdettek, erre november 26-ig személyesen pályázhatnak a gyerekek.

Száron – a fokozódó járványhelyzetre hivatkozva – azonban lemondták az adventi programokat, adta hírül közösségi oldalán Németh Norbert polgármester.

Vezető képünk illusztráció!