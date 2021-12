A résztvevők, a mintegy harminc csapat tagjai mind olyanok voltak akik igazán szeretik a kemény kihívásokat, hiszen egy igazán izgalmas, és talán lehet azt mondani, megpróbáltatásokkal teli túrán vehettek részt. Nevezni kortól függetlenül bárki nevezhetett.

Mint ahogy minden eddigi harci túrának, ennek a jubi­leuminak is volt mottója: „Nincs az ősznél, nincs ügyetlenebb, elpotyogtat minden levelet. Ha a holdkeltekor a Nap meg nem halna, ugyan hova lenne a holdfény hatalma?”

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A csapatok reggel fél kilenckor gyülekeztek a csóri sportcsarnok előtt, ajánlott volt négyfős csapatokkal jelentkezni, mivel az állomáspontokon a feladatok végrehajtása ezt kívánta meg. Természetesen lehetett több fővel is, de a rendezők eddigi tapasztalatai szerint nagyobb létszámnál már több az esély rá, hogy valaki a csapatból inkább visszahúzó erőként szolgál majd.

A regisztrálást követően a versenyzők neki is vághattak a közel 15 kilométeres távnak, ami a Kelet-Bakony rögös útjain vezettet. Különböző állomások vártak a harci túrázókra, ahol bizony csak a harci feladatok elvégzése után lehetett továbbhaladni a cél felé.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A feladatok közt szerepelt többek között íjászat, menedéképítés, drótakadály leküzdése, kötélpályákon történő áthaladás különböző módszerekkel, sziklamászás, de túlélési technikáikat is meg kellett mutatniuk a résztvevőknek, és légpuskalövészettel is szembe kellett nézniük. Minden csapat kapott térképet, járőrlapot, de célszerű volt hozni tájolót vagy esetleg GPS-t is. A résztvevő csapatokat a célban finom meleg ebéd várta, és minden sikeres végrehajtó kitűzőt, valamint emléklapot kapott.

A harminc csapat közül a Kása András vezette hármas futotta a legjobb időt: András mellett Bardosi Kevin és Kovács János igazán kitettek magukért.