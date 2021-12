Követői minden évben csatlakoznak, az újonnan adakozók pedig jó, ha tudják: Andi bohóc ismét megkezdte a mikulás csomagok gyűjtését. A célja újra és újra az: megörvendeztetni a különféle otthonokban, gondozási intézményekben élőket. Eszköze a mosoly és a jó szándék, amiből sosem lehet elég ebben az időszakban. Andi segítőivel járja majd a környéket, hogy a december 4-ig összegyűlt csomagokat átadják. Mindig sokan csatlakoznak a kezdeményezéséhez, amely Újra segíthetsz egy mikulás csomaggal címen fut a közösségi oldalon is. Itt olvasható részletesen, hány gyűjtőpont van Fejérben, de még azon kívül is. Hiszen például Várpalotán és Veszprémben is lehet leadni csomagot, amelybe apróbb ajándékokat, édességet várnak.

Székesfehérváron egyebek mellett az Apha-Vet Állatkórház várótermében vagy szombaton délelőtt a Jancsárkert Piacon vesznek át pakkokat, és megvannak a vidéki helyszínek akár Lepsényben, Abán, Soponyán, Pákozdon, Csőszön, Úrhidán. Ezekről az interneten, illetve Andinál lehet érdemben tájékozódni, a 06-30/359-8965-ös telefonszámon.

Andi és társai tavaly 1300 mikulás csomagot osztottak ki huszonegy helyszínen. Remélik, hogy idén is összejön legalább ennyi.