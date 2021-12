Cser-Palkovics András nagyszerű hírt jelentett be a szociális dolgozók számára közösségi oldalán, a Szociális Munka Napja előtt. Fehérváron bevezetik a hűségprémiumot, ezzel is kifejezve hálájukat és köszönetüket a dolgozók áldozatos munkájáért. Székesfehérvár Önkormányzata, a város teljes közösségének elismeréseként jutalmazási rendszert vezet be 2022-től az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központban, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben, valamint a Kríziskezelő Központban dolgozók számára!