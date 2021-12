A gánti utat 1975-ben építették, azóta nem esett át nagyobb felújításon. Ahogy azt Molnár István, a Magyar Közút Fejér megyei igazgatója elmondta, körülbelül 30 éve téma a két települést összekötő út felújítása, aminek eddig az volt a legfőbb akadálya, hogy a teljes vízelvezetést is meg kellett oldani. Ezt korábban egy ütemben nem tudták megcsinálni, de most ez is megtörténik: az út két oldalán burkolt, illetve zárt vízelvezető rendszert építenek ki.

Illés Szabolcs, polgármester kiemelte, ez azért fontos, mert a Vértes 150 hektárnyi vízgyűjtő területéről lezúduló csapadék, olvadt hó ezen az utcán folyik be és elönti a város ezen részén lévő házak udvarát, pincéit. A probléma megoldása érdekében a vízrendezési tervet az önkormányzat saját költségén készíttette el.

Az aszfalt teljes megújulása mellett az útszakaszon található mind az öt autóbuszmeg­állóban kiépítik a buszöblöt és a peront, a Vajda János és a Dózsa György utcai megállók helyét pedig némileg módosítják. Ezen felül a Szabadság utcánál új zebra létesül.

A teljes szakasz 4752 méter, ebből 1700 méter esik belterületre. A felújítás költsége 1,257 milliárd forint, a munka pedig a Kiemelt társadalmi igények nevű útfelújítási programban valósul meg.