– Mi a terv az Úrhidai út esetleges felújításával kapcsolatban? Ami lényegesebb, normális járda és út, vagy járda mentén biciklisáv vagy bicikliút tervben van-e a közeljövőben? – érkezett a kérdés az egyik érdeklődőtől.

– Ez állami út, azonban van rá esély, hogy be fog kerülni a felújítás a 2021–27-es költségvetési ciklus tételei közé. Egyetértek azzal, hogy fontos lenne az Úrhidait felújítani, több szempontból is, azonban ha a jogi részétől eltekintünk, ez annyira drága beruházás, hogy városi forrásból amúgy sem lenne reális. Fontos azonban, hogy nem csak az út felújításáért, hanem az elkerülőre történő rákötéséért is dolgozunk – válaszolta Cser-Palkovics András polgármester.

A közterületeken élő hajléktalanok kapcsán is érkezett megkeresés.

– Milyen intézkedések várhatók a belváros és a József utca környékén lévő részeg, kötekedő, agresszív hajléktalanokkal kapcsolatban? Jogilag a közterületi alkoholfogyasztás sem megengedett, pláne a garázdaság, amit elkövetnek – magyarázta a kérdező.

A polgármester válaszában kiemelte, fontos, hogy ha bárki bűncselekményt lát – mert a garázdaság az –, akkor feltétlen jelezzék azt a rendőrségnek.

– A fedél nélküliek kapcsán, illetve a városi, általános biztonságérzet javítása érdekében egyeztettünk a rendőrséggel, több megoldási lehetőségünk is van, a város egyébként kész finanszírozni pluszjárőröket is, ha ez lehetséges – fogalmazott Cser-Palkovics. Hozzátette, a probléma társadalmi kihívás. A hajléktalan-ellátásban jelenleg is megfelelő számú férőhely van, ám ez is tovább bővül olyan férőhelyekkel, amelyek házirendje kevesebb követelményt tartalmaz, ezáltal olyan ellátott is igénybe tudja venni majd, aki most nem.

– Kérem azonban, hogy aki – különösen a közeledő téli időszakban – segítségre szoruló emberrel találkozik a közterületeken, az forduljon a szakemberekhez és kérje a segítségüket – zárta sorait a városvezető.

Parkolóbővítés, körforgalmak

A szedreskerti parkolóbővítések kapcsán a polgármester kifejtette, a város két parkoló kialakításában gondolkodik. A terv elkészült: a Garzon háznál mintegy 90 darab parkoló kialakítására lenne lehetőség, ennek költsége mintegy 100 millió forint, erre remélhetőleg a 2022–23-as költségvetésben tudnak forrást biztosítani. A Széphő hőközpontja körül körülbelül 25 parkoló alakítható ki, aminek tervezése jövőre várható.

A Palotavárosban három körforgalom építésének tervét jelentette be korábban a városrész önkormányzati képviselője, ezek kivitelezését érintően Cser-Palkovics András polgármester elmondta, a járványhelyzet miatt megcsúsztak a beruházások. Hamarosan zárul a beszerzési eljárás és jövőre megvalósul a beruházás is. A tervek készen vannak, a forrás is rendelkezésre áll.

– A Jókai utcában régóta áll üresen egy telek. Amikor a történelmi belváros utcáin alig lehet elférni a bent lakók autóival, illetve az engedély nélküli behajtóktól, milyen jó ötlet lenne azt a területet az ott tátongó gödröt feltölteni és parkolóként hasznosítani. Mit lehet tudni, történik valami a közeljövőben azzal a csúfsággal? – érdeklődött az egyik hozzászóló.

– A telek magántulajdonban van, a régészeti feltárás miatt nem indult el az építkezés. A Palotai úton indul a parkolóház építése mintegy 30 új parkolóhellyel. A kivitelezésre vonatkozó eljárást elindította a város – válaszolta a városvezető.