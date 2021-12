A Bicskei Rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes vagy tettesek ellen. Most a helyiektől érdeklődtünk, mit gondolnak, mi lehetett a keresztény szimbólumok meg­gyalázásának hátterében. Zsigeri kereszténygyűlölet lenne? Esetleg politikai ellenérzés a nagyközség vezetése, illetve az ott élők párthovatartozását illetően?

Van, aki szerint a két hónappal ezelőtti baleset sem a véletlen műve volt

Az ominózus helyre, azaz a Kálváriához érve rögtön szóba elegyedtünk egy idősebb tanítónővel, aki megdöbbenve hallgatta a rövid ismertetést, melyben összefoglaltuk, hogy mi történt Etyeken múlt héten. Nem tudott a történtekről semmit, de annyit megemlített, tudomása szerint korábban már volt példa arra a településen, hogy helyi gyerekek megrongáltak valamit, és a szüleiknek kellett kifizetniük az okozott károkat. Úgy gondolja, most is hasonló cselekedet állhat a háttérben, néhány ott élő, meggondolatlan fiatal tehette.

A faluközpont felé közeledve betértünk néhány üzletbe, ahol azzal szembesültünk, hogy sokan nem tudtak a keresztény jelképek meg­gyalázásáról, mások viszont lapunkból, illetve a feol.hu oldalunkról már értesültek róla. Egy úr úgy vélte, idősebbek fújhatták össze a kálváriasort. Azt is hozzátette, azon sem lepődne meg, ha kiderülne, valaki szánt szándékkal megbízott valaki mást a szobrok megrongálásával. Állítja, egy kiskorú gyermek nem írna ilyen trágár kifejezéseket oda.

Egy pékségben dolgozó hölgy nem értette, miért nem helyeztek még el kamerát a helyszínre. A nagyközség polgármestere, Zólyomi Tamás internetes oldalán már hangsúlyozta, mennyire becstelennek tartja azokat a személyeket, akik ezt művelték a szobrokkal. Egyébként számos ott élő hozzászólt a bejegyzéséhez. Amellett, hogy mindenkit megbotránkoztat a rongálás, találkoztunk olyan hozzászólással is, melyben leírják – miként a polgármester is –, hogy szerintük nem véletlen a két hónappal ezelőtti baleset, mely során egy zöld járművel nekihajtottak a domboldal alján lévő szobornak. Ismét megkerestük a rendőrséget a fejlemények után érdeklődve, de válaszuk szerint továbbra is keresik, ki vagy kik lehettek a rongálók.