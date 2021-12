Kiváló közlekedéssel bír Sárkeresztes, ám ahogy az lenni szokott, aminek sok előnye van, annak van néhány hátránya is. A településen meglehetősen nagy a forgalom, amely a falu közigazgatási területén áthaladó 81-es főút balesetei, illetve az azok miatt kialakult forgalomterelései miatt tovább duzzad. Emiatt fordult segítségért a lakossághoz Harangozó Péterné. A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda intézményvezetője a közösség nevében a következő üzenetet közvetítette a közlekedésben részt vevőknek: – Kérem, hogy sokkal figyelmesebben és lassabban szíveskedjenek közlekedni az óvoda közelében, hogy gyermekeink biztonságban a védőfalak közé juthassanak!

Az egyszerű felhívást azonban nem tartották elegendőnek, ezért tervbe vették, hogy két, forgalmat nem akadályozó, ám az érzelmekre annál inkább ható, figyelemfelkeltő táblát helyeznek ki, ezzel késztetve lassításra az autósokat.

A szóban forgó táblák nemrégiben elkészültek, és rajtuk három-három ficánkoló gyermek arcképe látható. Az egyik irányt lassító táblán Halász Olivér, Schmidthoffer Hanna és Burda Benett szerepel, míg az ellentétes oldalon Koszó Alexander, Szabó Kata és Germán Márk figyelmezteti az autóvezetőket a lassítás fontosságára.

Az óvoda vezetője köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül pénzt és energiát fektettek az ötletbe és az azt követő a kivitelezésbe. Közülük is kiemelte a Rontó családot, Szilárdot és Anitát, valamint a miattuk az ügy mellé állt Swietelsky Magyarország Kft.-t, aki felvállalta a táblák kivitelezési munkálatainak összes felmerülő költségét. Megemlítette Trenka-Pup Gabriellát is, aki nemcsak elkészítette a fotókat, hanem nyomdai munkálatokra is alkalmassá tette azokat.

Az elkészült táblákat aztán Rontó Szilárd, Heinrich Vencel, Heinrich Ákos, Horváth Zoltán és Szalai Imre telepítették a forgalmas út két oldalán, az óvodai szakasz végein.