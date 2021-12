A hétvége során Fejér megyében összesen 4829-en mentek el az oltópontokra oltásért, ebből Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház két oltóhelyén - azon belül pedig számos oltópontján - 2165 ember iktatta be az oltást a szombati vagy vasárnapi napjába.

Mint ismeretes, a kormány november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szervezett, így minden korábbi oltóhelyen lehetett oltást felvenni regisztráció nélkül is. Fejér megyében a teljes hét alatt mintegy 32 ezer 433-an éltek a lehetőséggel, ezen belül Székesfehérváron 14 ezer 41 fő. A statisztika szerint a "legerősebb" nap, vagyis amikor a legtöbben mentek oltásért Fejér megyében, a hétfő volt: ekkor 6315-en oltattak. Székesfehérváron, a megyei kórház oltóhelyein pénteken volt a legtöbb oltakozó: 2750-en kapták a kért vagy ajánlott vakcinát.

A Fejér megyei kórház oltóhelyein arról is ismert a számadat, ki, hányadik oltását kapta: összességében az elmúlt héten első oltását 1828-an vették fel, a másodikat 500 fő, a harmadikat pedig 11 ezer 583-an.

Jó hír azonban azoknak, akik lemaradtak a múlt heti lehetőségekről, hogy az oltási hetet meghosszabbították: ezek szerint december 5-ig lehet tehát továbbra is oltatni nagyon rövid időn belül. A Szent György kórház oltópontjain, a Kikindai úti Nővérszállón is várják tehát az oltásra érkezőket reggel 7 és este 19 óra között. A kórházban - hangsúlyozta az intézmény - van mindenféle vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm és Janssen is.