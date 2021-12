Élménydús tanulás várt a deákosokra Zámolyon

Nem újdonság, hogy tanulni élvezetesebb az iskola falain kívül és ilyenkor a hallott információk is jobban megmaradnak a diákok fejében. Így voltak ezzel a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 11. c osztályosai is, akik pénteken Zámolyon töltötték a délelőttöt.

Borsányi Bea

Nem először járnak tanulmányi célzattal Zámolyon az ötéves turizmus-vendéglátás és kereskedelem szakirányon tanulók. Osztályfőnökük, Tanárki Gábor, aki többek között szakács szakoktatóként tanít az iskolában, úgy gondolja, jó, ha a vendéglátós szakirányon a diákok a „terepen” is látnak, tapasztalnak olyan folyamatokat, mint például a szőlőtermesztés, borkészítés. Ezért aztán idén ősszel elsőként egy szüretre vitte ki őket egy Zámoly-szőlőhegyi pincészetbe, ahol móri királyleánykát szedtek. Munkájuk gyümölcsét azóta murci formájában is megkóstolhatták. – Ha csak egy olyan lesz az osztály 28 tanulójából, aki felnőttként szőlészettel, borászattal foglalkozik majd, elértem a célom – fűzte hozzá a tanár úr, aki egyébként a falu önkormányzatának alpolgármestereként is tevékenykedik. A megszokottól eltérő helyszín, kötetlenebb keretek, élménydúsabb tanulás

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Mivel Zámolyon élek és lokálpatrióta vagyok, a szüret után arra gondoltam, bővítem az oktatás körét és mivel van a falunak két neves szülötte Csoóri Sándor és Csanádi Imre költők személyében, így ez alkalommal a magyar tanárnő is velünk tartott. Miután meghallgattuk az egyik diák kis­előadását a fehér borok fajtáiról és készítési módjairól, egy magyaróra keretében a bordalokról esett szó, és versek is elhangzottak a két említett költőtől – mesélte a délelőtt utolsó „órája” előtt az osztályfőnök.

A magyaróra után történelem következett – a Magtárban létrejött helyi hadtörténeti tárlat megálmodója és gondozója, Weimper Zoltán tartott vetítéssel egybekötött elő­adást a második világháború Vértesben zajlott ütközeteiről és a zámolyi háborús eseményekről. Tanárki Gábor azt is elárulta, szeretne tavasszal ismét visszatérni, hogy megnézzék a szőlő metszését és a föld­munkákat.

