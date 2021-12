Az online közmeghallgatáson napirendre került a multicsarnok építése. Az egyik kérdező arról érdeklődött, mikor fejeződhet be a kivitelezése.

– A kivitelező már át is vette a munkaterületet, folyamatban vannak a földmozgató munkák. A csarnok, ami amúgy nemcsak a hokisoknak, hanem számos más rendezvénynek is otthont adhat majd, bő két év alatt készül el, de ebben már benne vannak az útépítések is. Készül egy nagy parkoló is mellé, mely munkanapokon P+R parkolóként funkcionálhat majd – reagált Cser-Palkovics András polgármester.

A városban jelenleg is zajló fejlesztések miatt bizonyos utcákban jelentősen megnőtt a forgalom, ennek kapcsán tette fel a kérdést az egyik környékbeli: hogyan lehetne a Széchenyi út 36–48. társasháznál korlátozni a bejövő forgalmat?

– A célforgalom tábla nem elég, senkit nem érdekel, mindenki itt próbálja kikerülni a Széchenyi – Horvát István utcai kereszteződést. Ez a forgalom miatt is zavaró, de pláne azért, mert ha a posta felől – Kölcsey utca – jövünk haza, akkor a jobb oldalon parkolók miatt csak egy sáv van: Mi, akik itt lakunk, szépen várjuk, hogy azok, akik itt kerülnek, átmenjenek a lakóövezeten. Mi, itt lakók, az egyirányúsításra gondoltunk – részletezte álláspontját az egyik lakó.

A polgármester válaszában elmondta, sokszor tartottak már helyszíni fórumot a környéken, de sajnos a lakók között a mai napig nincs egyetértés az egyirányúsítást illetően. Ez esetben ugyanis a lakótelep belső útjain lenne nagyobb forgalmi terhelés.

A Vásárhelyi úti lakótelep egyik lakója vetette fel a problémát, miszerint a sok személy- és tehervonat miatt még éjjel is nagy zaj van a környéken. Mint írta, az elkerülő autóforgalma és az ipari parkba haladó autóforgalom megszokható, illetve ezek éjjel megszűnnek, ám a vasúti közlekedés az éjszakai órákban is hangos: – Van-e tervben a vasúti melletti szakaszra zajvédő fal építése? – vetődött fel a kérdés.

– A vasútvonalak mentén a MÁV építhet zajvédő falat, nekünk erre nincs lehetőségünk. – kezdte a polgármester. – Mivel ez a kérdés gyakran felmerül, levélben egyeztettünk a MÁV képviselőivel, akik azt a tájékoztatást adták, hogy amikor felújítják a Fehérvár–Szabadbattyán vonalat, meg fogják oldani a zajvédelmet is. Konkrétumról még nem tudok ennek kapcsán, de bízom benne, hogy egy ennyire fontos és frekventált vasútvonal hamarosan sorra kerül a fejlesztésekben.