– Hetvenhét éves vagyok. Kilenc évvel ezelőtt vettem egy háromkerekű mopedet, hogy ne kelljen a gyerekeimre támaszkodnom, ha mennem kell valahová. Az Ady utcából elég nagy távolságokat kell megtennem, ha ügyeket szeretnék intézni, vagy eljutni a település másik végén lévő nagy boltba. Ez azonban még a járművemmel sem könnyű, ugyanis egyes helyeken rossz állapotúak az utak, a járdák – mérgelődött Majtán Istvánné, aki állítja, mopedje is emiatt ment tönkre.

– Miután nagyobb összeget költöttem a javításra, végül mégis újat kellett beszereznem, „sárkánykodni” kezdtem, és megkerestem a polgármestert, hogy tegyenek valamit. Nos, két, általam jelzett helyen rendbe tették az utat, de a Kossuth utcán a posta és az óvoda között még mindig gyalázatos a járda állapota. Két éve jeleztem a problémát az önkormányzatnál, de semmi sem történt. Idén októberben aztán odazúdítottak egy adag sódert, amelyet lapáttal szétterítettek, de mivel nincs rendesen elsimítva, ezért babakocsival vagy az én háromkerekű mopedemmel továbbra is nehéz ott közlekedni. Azt sem értem, miért nem tudták azt az ötméteres szakaszt rendesen megcsinálni, amikor ment a nagy útfelújítás? Nehezen mozgó idősként nekem nincs jogom ahhoz, hogy sima úton közlekedjek? – tette fel a kérdést Majtán Istvánné.

Babakocsival is nehéz… Forrás: Pesti Tamás

Lapunk természetesen megkereste Csákvár polgármesterét, Illés Szabolcsot is, aki elmondta, nem több éve, csak nemrég jelezte Majtánné a problémát. Rajta kívül az alpolgármester és a képviselő-testület egyik tagja is beszélt vele, és mindannyiszor tájékoztatták arról, hogy a kivitelező gépe elromlott, a javítás időbe telik. Amint meglesz, az emlékházzal szemben is rendbe teszik a járdát. A polgármester a 8126-os, Csákváron átmenő út felújítása kapcsán megjegyezte: az állami beruházás, amelyet a Magyar Közút végez, ebbe pedig nem tartozik bele a járda felújítása. Hozzátette, a Kossuth utca másik oldalán lévő járda jó állapotban van, addig ott is lehetne közlekedni.