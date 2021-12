Besnyő esetében igen fia­tal községről beszélhetünk, ugyanis a területén lévő telkeket csak 1945-től kezdték el szétosztani a közeli puszták lakói és az odavándorlók között. Egyes régészeti leletek szerint azonban sokkal régebb óta élnek itt emberek. Ahogy a neve is árulkodik róla, már a törökök elől menekülő besenyők is itt laktak, utalva a falu mai nevére, melyet 1950-től visel. Mi több, bronzkori, római kori és az államalapítás korából származó bizonyítékokat is őriznek a múzeumok. Első magyar okleveles említése 1405-ben tűnt fel. Majd egy 1644-es feljegyzésben is szerepel Besnyő neve, ekkor a terület a Dombay család földesúri birtoka volt már. Dombay Pál halála után a koronára szállt, de nem sokáig maradt ez így, ugyanis III. Ferdinánd 1650-ben a területet Szapáry Péternek adományozta, hűséges szolgálataiért. Furcsaság, hogy alig 40 évvel később lakatlannak nyilvánították a térséget és a Paksy családé lett. 1702-től pedig I. Lipót rendeletével visszakerült a leányági örökösökhöz. A 20. század elején már a gróf Wimpffen család birtokát képezte, akiknek gazdálkodása a terület hanyatlását eredményezte, ezért kénytelenek voltak bérbe adni egyes birtokrészeiket, melyek közül a Felsőbesnyő nevet viselő Grünwald és Schiffer bérgazdasága lett.

Besnyő egyik helyi látványossága a régi Belmajorságban található, különleges látványt nyújtó víztorony

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap