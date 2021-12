Rövid köszöntővel kezdődött, majd Vargha Tamás ország­gyűlési képviselő idei ajándékával, Buch Tibor színművész zenés műsorával folytatódott a nyugdíjastagozat ünnepsége. Fényképes prezentáció formájában is felidézték az elmúlt éveket, mielőtt Szabó Zsuzsanna, a PSZ elnöke átadta volna az Eötvös-emlékplakettet. Az elismerést 2000 óta adományozzák és önkormányzatok, szakszervezeti kollektívák kaphatják. Ezt vehette át csütörtökön a megyei nyugdíjastagozat elnöke, Zelenák Istvánné.

– Egészen pontosan az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Pedagógus Klubja vagyunk – egyben szakszervezeti tagok – amelyet 1990-ben Sztára György hozott létre. Az elismerést azért kaptuk, mert olyan közösséget alkotunk, amely összetartó, amelyben figyelünk a másikra, segítjük egymást és igyekszünk olyan programokat szervezni, amely élményeket ad – mondta Zelenák Istvánné. Megtudtuk, minden évben megszervezik az emlékdiploma-átadót, együtt ünneplik a karácsonyt, a pedagógusnapot, képzéseket, előadásokat tartanak, kirándulnak, színházba, kiállításokra járnak, vetélkedőkre is beneveznek. Az egyesületnek jelenleg 45 tagja van – a legidősebb 92 éves –, nemcsak tanárok, de óvónők is. És ahogy az elnök megjegyezte: aki egyszer pedagógus lesz, örökre az is marad!