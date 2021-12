A fehérvári karácsonyi események szerves része a Püspöki Palota csodálatos hangulatú adventi udvara, amely az idei évben is különleges programokkal várja a látogatókat. Ezúttal lesznek hetente változó szelfipontok és vihetünk ide meglepetés csomagokat rászoruló gyerekeknek is – ezekről és a többi programról Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató árult el részleteket.

A püspöki udvar természetes része a Városház tér karácsonyi kavalkádjának. Ám itt, az adventi udvarban, a keresztény hit és kultúra megerősítésére épülő programokkal várják a látogatókat.

- Idén arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az adventet, karácsonyt sem magunkban éljük meg, hanem mások felé fordulva. Ez egyfajta tanúságtétel keresztény értékeinkről, kultúránkról, szeretetünkről – fogalmazott Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató az idei egyházmegyei események kapcsán: - Ez egyfajta küldetés a mai világunkban. Ferenc pápa szavaival élve ugyanis nem árt emlékeznünk: „a karácsony nem a karácsonyfa születése, hanem a kis Jézus születése”. Erre irányítja a figyelmünket az idei adventi udvar is.

Gyertyagyújtás kézműves foglalkozásokkal

Régi hagyomány a Püspöki Palotában a gyertyagyújtás, amely 16:30-kor kezdődik minden szombaton. Újdonság, hogy itt is lesznek kézműves foglalkozások, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ez a látogatóközpontban lesz, a püspöki udvar melletti új épületben. Erre is minden szombaton, a gyertyagyújtás előtt számíthatnak az érdeklődők.

- Újdonság szintén egy másik egyházmegyei program, melyben Jézus születésnapjára készülünk együtt: „Szerinted minek örülne Jézus?” – ez a fő kérdése, s mindenki törheti a fejét, vajon mit adhatnék neki én? – emelte ki a közösségkovácsoló, elmélyülést ígérő programot az irodaigazgató, hozzátéve: elhelyeznek az udvarban egy dobozt, ahová kicsik és nagyok is bedobhatják azt, aminek szerintük a kis Jézus születésekor örülne. E program kapcsán minden héten lesz egy plusz feladat is, melyben segítséget adnak abban, hogy milyen ajándékokat lehet készíteni. - Hétről-hétre így is közelebb kerülhetünk Jézushoz – emelte ki Ugrits Tamás. December 22-én pedig, amikor zárják az adventi udvart, püspök atya a játék résztvevőivel jelképesen átadja ezeket az ajándékokat a kis Jézusnak.

Szelfipont angyalkákkal, csillaggal

A mai korosztályt megszólítva még egy újdonságra számíthatnak a püspöki udvar látogatói: a kiállított szelfi falak hetente változnak majd. Lesz angyalkás szelfi, Mikulásos szelfi, de lehet fotózkodni majd karácsonyi csillaggal és az utolsó héten pedig a betlehemi jászol mellett. A hagyományos udvari vásárral pedig karitatív tevékenységet is folytatnak majd.